Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" объединят крупнейшие беговые проекты ради помощи детям

Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 1 февраля, 20:22
PR на президентской гонке: старые досье WikiLeaks на Ле Пен, Фийона и МакронаМеждународная панорама 1 февраля, 20:16
В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военнымПроисшествия 1 февраля, 20:14
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевстваПолитика 1 февраля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" объявили о проведении первого благотворительного Зеленого марафона под названием "Бегущие сердца", забег состоится 28 мая. Мероприятие объединит два крупнейших беговых проекта: Зеленый марафон Сбербанка и забег "Бегущие сердца", который учрежден Натальей Водяновой, Полиной Киценко и фондом помощи детям "Обнаженные сердца" в 2015 году.
"Совместный с фондом "Обнаженные сердца" забег в Москве позволит нам удвоить силы, соединить наш опыт с опытом фонда, вывести Зеленый марафон на новый уровень", - уверен глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.
Цель объединенного мероприятия - сбор средств для помощи семьям с маленькими детьми, которые столкнулись с нарушениями в развитии. Проект станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи». Все средства, привлеченные в ходе Зеленого марафона "Бегущие сердца", будут перечислены в фонд "Обнаженные сердца".
"В лице Сбербанка мы счастливы обрести сильного партнера, который разделяет наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом. Ранняя помощь детям с особенностями развития - залог их полноценной жизни. Для участников забега важнее всего - добежать до финиша. Для ребенка с особенностями развития - получить поддержку на старте!", - отмечает основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.
Забег пройдет на Воробьевых горах, его участники смогут выбрать одну из трёх дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Зеленый марафон «Бегущие сердца» является инклюзивным и предлагает отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км: для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пользующихся инвалидной коляской.
Регистрация участников откроется в феврале 2017 года. Подробная информация о забеге - на официальном сайте мероприятия.