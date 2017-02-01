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Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" объединят крупнейшие беговые проекты ради помощи детям

В стране
1 февраля, 19:23 UTC+3
Собранные средства направят в фонд помощи маленьким детям с нарушениями развития, а также членам их семей
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Глава Сбербанка Герман Греф и основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова

Глава Сбербанка Герман Греф и основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова

© Пресс-служба Сбербанка

Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" объявили о проведении первого благотворительного Зеленого марафона под названием "Бегущие сердца", забег состоится 28 мая. Мероприятие объединит два крупнейших беговых проекта: Зеленый марафон Сбербанка и забег "Бегущие сердца", который учрежден Натальей Водяновой, Полиной Киценко и фондом помощи детям "Обнаженные сердца" в 2015 году.

"Совместный с фондом "Обнаженные сердца" забег в Москве позволит нам удвоить силы, соединить наш опыт с опытом фонда, вывести Зеленый марафон на новый уровень", - уверен глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка. 

Цель объединенного мероприятия - сбор средств для помощи семьям с маленькими детьми, которые столкнулись с нарушениями в развитии. Проект станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи». Все средства, привлеченные в ходе Зеленого марафона "Бегущие сердца", будут перечислены в фонд "Обнаженные сердца".

"В лице Сбербанка мы счастливы обрести сильного партнера, который разделяет наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом. Ранняя помощь детям с особенностями развития - залог их полноценной жизни. Для участников забега важнее всего - добежать до финиша. Для ребенка с особенностями развития - получить поддержку на старте!", - отмечает основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.

Забег пройдет на Воробьевых горах, его участники смогут выбрать одну из трёх дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Зеленый марафон «Бегущие сердца» является инклюзивным и предлагает отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км: для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пользующихся инвалидной коляской.

Регистрация участников откроется в феврале 2017 года. Подробная информация о забеге - на официальном сайте мероприятия.

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