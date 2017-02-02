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Восьмимесячный киномарафон в Мурманске откроется премьерой фильма Владимира Шевелькова

В стране
2 февраля, 0:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, февраля. /ТАСС
В рамках киномарафона всего будут показаны 10 фильмов-победителей фестиваля "Северный ветер"
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МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Киномарафон откроется в четверг в Мурманске премьерным показом фильма российского актера и режиссера Владимира Шевелькова "О чем молчат французы". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный директор киномарафона Юрий Ерофеев.

"В ходе киномарафона в течение восьми месяцев жители различных городов региона смогут знакомиться с победителями международного фестиваля документального кино и ТВ-программ "Северный характер - 2016", а в качестве специального участника открытия марафона приглашен Владимир Шевельков, который представит свой новый фильм", - сказал руководитель мероприятия.

Актер и режиссер Владимир Шевельков известен зрителям по ролям в почти полусотне фильмов и сериалов, в том числе в ленте "В моей смерти прошу винить Клаву К." Выступал в качестве режиссера в нескольких сериалах и фильмах. Новая лента режиссера описывает чудесную историю, случившуюся в Санкт-Петербурге: главный герой обретает фантастические способности - такие же, как несколько столетий назад были у Наполеона.

Непосредственно киномарафон будет включать показ 10 фильмов-победителей фестиваля "Северный характер", который в девятый раз состоялся осенью 2016 года. На фестиваль было подано 130 заявок от документалистов и тележурналистов нескольких стран. К показу были допущены 69 работ, из которых жюри отобрало лучшие. Их и смогут увидеть жители населенных пунктов Заполярья в ближайшие восемь месяцев, это будут ленты творческих коллективов России, Норвегии, Швеции.

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