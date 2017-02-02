Сахалинский Углегорск войдет в состав свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Территория Углегорского городского округа Сахалинской области войдет в состав свободного порта Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Соответствующую инициативу сахалинских властей накануне на заседании Наблюдательного совета свободного порта поддержал (вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе) Юрий Трутнев. Сегодня на его территории реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разведанные запасы твердого топлива на месторождении оцениваются в 300 млн тонн. Большая часть добытого топлива сегодня идет на экспорт через порт Шахтерска, потребности Сахалина в нем полностью закрыты. По итогам 2016 года Восточная горнорудная компания, которая реализует начинание, увеличила объемы отгрузки угля в морской гавани на 1 миллион тонн.

"В целом, по нашим оценкам, распространение режима свободного порта на Углегорский район позволит реализовать здесь более 10 проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет развитие угольной отрасли. Будут созданы новые рабочие места как в порту, так и на угольном разрезе", - отметил по итогам состоявшегося заседания губернатор Олег Кожемяко.

Теперь, по его словам, предстоит оформление всех документов и принятие окончательного решения о включении данного муниципального образования в состав свободного порта уже на правительственном уровне. По мнению Кожемяко, в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.

Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области. Общее количество его резидентов - бизнес-структур макрорегиона - уже превысило 160.