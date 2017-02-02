Число резидентов фонда "Сколково" из Хабаровского края в концу года вырастет до семи

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Число резидентов фонда "Сколково" из Хабаровского края к концу 2017 года может вырасти с трех до семи. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на открытии регионального этапа Open Innovations Startup Tour.

"Взаимодействие правительства Хабаровского края и фонда "Сколково" началось в декабре 2014 года, а в апреле 2015 года мы подписали соглашение о взаимодействии. В результате появились первые хабаровские резиденты фонда-компании "Настэк", Дальневосточная торфяная компания и Институт научно-технических инноваций". Сейчас в процессе получения статуса резидента - еще четыре проекта", - рассказал глава региона на пресс-подходе после торжественного открытия стартап-тура.

Вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин уточнил, что в процессе получения статуса резидента находятся четыре компании из региона, еще с рядом компаний в разной степени готовности проектов ведутся переговоры. В числе тех, с кем фонд сотрудничает, он назвал инновационные предприятия, которые занимаются биодобавками и удобрениями, биомедициной и дополненной виртуальной реальностью. "К концу года мы ожидаем хорошую дисперсию, как минимум, от 10 этих проектов", - сказал Сапрыкин. Он добавил, что инновационным компаниями с Дальнего Востоке необходимо искать инвестиции на азиатских рынках капитала в силу их территориальной близости.

Территория инноваций

"Всероссийский стартап-тур проходит в Хабаровске уже во второй раз. В 2014 году в Тихоокеанском государственном университете были представлены 15 проектов. Завтра 30 команд из регионов Дальнего Востока будут бороться за поездку в Москву на конференцию "Стартап Вилладж", - сказал губернатор Хабаровского края в приветственном слове участникам тура.

Он напомнил, что в регионе более 10 лет работает Дальневосточное агентство содействия инновациям. За этот период агентством поддержано свыше 500 различных инновационных разработок. По итогам 2015 года край занял 9 место в рейтинге самых инновационно развитых субъектов Российской Федерации. "Это единственный дальневосточный регион, вошедший в первую десятку рейтинга Высшей школой экономики", - отметил Шпорт.

Регион также вошел в число 16 победителей регионального конкурса Национальной технологической инициативы, который проводили Агентство стратегических инициатив и Российская венчурная компания.

"Создавая территории опережающего социально-экономического развития, мы понимаем, что там должны размещаться наукоемкие, высокотехнологичные производства. Специфика бизнеса в Комсомольске-на-Амуре, где сосредоточены мощности в области авиа- и судостроения, требует современных подходов в области инноваций", - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Пул резидентов "Сколково" из Хабаровского края

ООО "Дальневосточная торфяная компания" (г. Хабаровск): разработала уникальное органо-минеральное удобрение нового поколения, позволяющее стимулировать не только рост сельскохозяйственных культур, но и придавать им устойчивость к факторами, влияющим на гибель растений.

ООО "Институт научно-технических инноваций" (г. Комсомольск-на-Амуре): компания разработала и создала комплекс, позволяющий лить металлические заготовки с высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками. Одна из главных инноваций комплекса в том, что он оптимально соединил не только существующие стадии изготовления металлических заготовок, но и встроил дополнительные этапы, которые одновременно придают металлу повышенную прочность и достаточную пластичность.

ООО "Настэк" (г. Хабаровск): изобретение компании применяется в области 3D-моделирования и виртуальной реальности. Она смогла создать такое устройство, которое позволяет оцифровывать положение и жесты пользователя в реальном времени для взаимодействия с 3D-приложениями, роботизированными комплексами и аппаратами в самых разных областях применения.

В процессе получения статуса резидента - еще четыре проекта. ООО СК "Амурченок" (г. Комсомольск-на-Амуре) занимается разработкой и внедрением инновационной конструкции корпусов малотоннажных плавсредств и технологией их серийного производства. ООО "Фогстрим" (г. Хабаровск) создало программно-аппаратный комплекс для измерения параметров бурения винтовых свай. Компания "Дентосвет" (г. Хабаровск) разработала и применяется устройство для дезинфекции корневых каналов зуба, а компания "Оптиакс" (г. Хабаровск) - систему предиктивной аналитики рынка акций.

Open Innovations Startup Tour в Хабаровске

Дальневосточные инноваторы представят 30 проектов в области биомедицины, индустрии и информтехнологий экспертам фонда "Сколково" на открывшемся в четверг в Хабаровске региональном этапе Open Innovations Startup Tour. Всего на конкурс было подано 128 инновационных проектов в сфере биомедицины, информационных технологий и промышленности. Свои идеи представили участники из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной области, а также из Иркутска и Читы.

Региональный этап Open Innovations Startup Tour проходит в Хабаровске 2-3 февраля в городском дворце культуры. Для участия в нем зарегистрировались около 600 человек из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. От экспертов "Сколково" в рамках образовательной программы они уже сегодня смогут узнать о глобальных технологических трендах, совершенствовании профессиональных и личных качеств предпринимателей. Победители регионального этапа смогут рассчитывать на консультативную поддержку своих проектов, а также получат право на участие в самой крупной стартап-конференции России - Startup Village.

Это самая крупная стартап-конференция для технологических предпринимателей в России и странах СНГ. Ежегодно проходит в Инновационном центре "Сколково". Количество посетителей более 20 тыс. человек, количество проектов более 3,5 тыс. В 2017 году она будет проходить 6-7 июня.

Фонд "Сколково" проводит стартап-туры с 2011 года. За 5 лет работы из проекта выросло целое поколение бизнесменов нового формата. Более 35 тыс. человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тыс. человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Целевая аудитория проекта - технологические предприниматели, молодые ученые, корпорации, инвесторы, представители технопарков, менторы и эксперты.

Организаторами дальневосточного этапа тура выступают фонд "Сколково", правительство Хабаровского края, АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям" и администрация Хабаровска.