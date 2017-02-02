Власти Брянской области очистят от радиации более 360 тыс. га земли

БРЯНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области в течение пяти лет планируют очистить от радиационного загрязнения и ввести в оборот более 360 тысяч гектаров земель, рассказал в интервью ТАСС губернатор Александр Богомаз.

"Всего такой земли (зараженной радиацией - прим. ТАСС) в Брянской области около 360 тысяч га. Я думаю, в течение пяти лет мы это (очистку земель - прим. ТАСС) сделаем, при условии финансирования программы", - сказал Богомаз.

Губернатор области отметил, что в соседней с Брянской областью Белоруссии после аварии на Чернобыльской АЭС пошли именно таким путем: в зараженные почвы вносили удобрения в виде калия или фосфора, что снижало содержание радионуклидов почти в 100 раз - до безопасных значений. "В итоге, сегодня белорусы сеют и получают чистые урожаи на чернобыльских землях", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что руководство области выходит на федеральный уровень с предложением принять государственную программу по возвращению в сельскохозяйственный оборот земель, подвергшихся воздействию радиации. Соответствующее обращение к правительству РФ уже принял Совет федерации. Очищать будут земли, на которых нельзя вести хозяйственную деятельность из-за повышенного уровня радиации. В районах области, где расположены эти угодья, проживают свыше 300 тысяч человек.

Для финансирования программы предлагается использовать деньги, которые регион сэкономил на программе переселения граждан с загрязненных территорий. Богомаз выразил уверенность, что после принятых мер на бывших загрязненных территориях можно будет жить в безопасности. "Я сам живу в радиационной зоне, там живет и моя семья, мои дети, внуки (село Меленск Брянской области - прим. ТАСС). Но чтобы эта земля давала чистые продукты, нужно вносить большие дозы калия и фосфора, и земли можно привести в нормативное состояние", - сказал губернатор.

