Власти Брянской области очистят от радиации более 360 тыс. га земли

Александр Богомаз: на загрязненных после Чернобыля землях можно выращивать безопасные продуктыПерейти в раздел Интервью
В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области в течение пяти лет планируют очистить от радиационного загрязнения и ввести в оборот более 360 тысяч гектаров земель, рассказал в интервью ТАСС губернатор Александр Богомаз.
"Всего такой земли (зараженной радиацией - прим. ТАСС) в Брянской области около 360 тысяч га. Я думаю, в течение пяти лет мы это (очистку земель - прим. ТАСС) сделаем, при условии финансирования программы", - сказал Богомаз.
Губернатор области отметил, что в соседней с Брянской областью Белоруссии после аварии на Чернобыльской АЭС пошли именно таким путем: в зараженные почвы вносили удобрения в виде калия или фосфора, что снижало содержание радионуклидов почти в 100 раз - до безопасных значений. "В итоге, сегодня белорусы сеют и получают чистые урожаи на чернобыльских землях", - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что руководство области выходит на федеральный уровень с предложением принять государственную программу по возвращению в сельскохозяйственный оборот земель, подвергшихся воздействию радиации. Соответствующее обращение к правительству РФ уже принял Совет федерации. Очищать будут земли, на которых нельзя вести хозяйственную деятельность из-за повышенного уровня радиации. В районах области, где расположены эти угодья, проживают свыше 300 тысяч человек.
Для финансирования программы предлагается использовать деньги, которые регион сэкономил на программе переселения граждан с загрязненных территорий. Богомаз выразил уверенность, что после принятых мер на бывших загрязненных территориях можно будет жить в безопасности. "Я сам живу в радиационной зоне, там живет и моя семья, мои дети, внуки (село Меленск Брянской области - прим. ТАСС). Но чтобы эта земля давала чистые продукты, нужно вносить большие дозы калия и фосфора, и земли можно привести в нормативное состояние", - сказал губернатор.