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Блогер помог снизить стоимость госзакупок в Брянской области почти в два раза

В стране
2 февраля, 11:41 UTC+3
Блогера назначили на должность помощника губернатора по мониторингу госзакупок после того, как он послал в ОНФ более 20 жалоб на закупки товаров и услуг
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БРЯНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Снизить среднюю стоимость госзакупок в Брянской области за два года удалось в 1,7 раза. Как рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Александр Богомаз, начался строгий контроль за ценами, в частности, была введена должность помощника губернатора по мониторингу государственных закупок. Ее занял общественный активист-блогер, вначале по собственной инициативе отслеживавший цены госконтрактов.

"Два года назад была создана должность помощника губернатора по госзакупкам. У нас на этой должности работает молодой парень, который патриот своей страны. Он был блогер, который выложил в сеть то, что в Брянской области закупают компьютеры дороже в два раза, чем они стоят", - сказал Богомаз.

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Глава области добавил, что эта мера, в совокупности с общим контролем позволила упорядочить ситуацию. "Сейчас ему (помощнику по гасзакупкам - прим. ТАСС) работы стало намного меньше - все всё поняли", - сказал Богомаз. Однако случаи необоснованного завышения в цен в регионе еще выявляются, признал Богомаз. "Недавно хотели закупить интерактивные доски для образования в два раза дороже, чем они стоят на рынке", - привел пример глава области.

Он добавил, что самыми коррумпированными направлениями при государственных закупках стали сферы образования и медицины. По его словам, это связано с тем, что в этих сферах идет оборот очень больших объемов денежных средств. "У нас сегодня медицина с фондом ОМС в сумме почти 18 млрд рублей, и 9 млрд рублей тратится в образовании", - пояснил Богомаз.

Ранее сообщалось, в марте 2015 года помощником губернатора по контролю за госзакупками стал житель Брянска Владимир Шкуркин. Из местного штаба ОНФ в администрацию области сообщили, что от одного жителя Брянска поступило более 20 жалоб на закупки товаров и услуг, размещенных госучреждениями региона. Тогда, к примеру, выяснилось, что один из детсадов разместил лот на покупку телевизора за 93 тысячи рублей для компьютерного класса детского сада, а сам компьютерный класс для дошколят оснащался сверхмощными компьютерами. В итоге все сомнительные заявки сняли с торгов.

На тот момент Шкуркин был безработным, а сайт госзакупок исследовал из интереса, затем отправляя информацию в ОНФ.

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