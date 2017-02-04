Полезная настороженность: как на Сахалине усиливают борьбу с раком

4 февраля объявлено Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями. Международный союз борьбы против рака проводит его под лозунгом "Мы можем. Я могу", подразумевая, что каждый человек способен внести свой вклад в это дело, пусть даже он не имеет никакого отношения к медицине.

Главный врач Сахалинского областного онкологического диспансера Виктор Ли борется с раком каждый день по долгу службы. Ситуация с онкологическими заболеваниями в регионе непростая. Недавно министр здравоохранения региона Алексей Пак признал, что смертность от рака в области растет. Основные причины - врачи поздно выявляют рак, а сами пациенты до возникновения серьезных проблем со здоровьем не задумываются о том, чтобы провериться на наличие онкологических заболеваний.

— Конечно, у нас в онкодиспансере в Южно-Сахалинске рак на ранних стадиях выявляется лучше, чем в окологических службах районов, да и лечебная деятельность у нас хорошая. А вот в районах первичной звено врачей недорабатывает, — объясняет ситуацию Виктор Ли.

Впрочем, онкологи отмечают, что поздняя выявляемость рака, недостаточная квалификация некоторых терапевтов и безответственное отношение к здоровью самих пациентов — проблемы не локальные. Это то, что мешает более эффективно бороться с раком как в других российских регионах, так и во многих странах мира.

Онконастороженность

Развернуть Виктор Ли © Из личного архива Виктора Ли Виктор Ли © Из личного архива Виктора Ли

— Доктора первичного звена сужены в своей деятельности: терапевт лечит язву, гастрит, но почему-то своевременно не задумывается, что язва может превратиться в рак, что это не гастрит, а уже онкологический процесс. Он работает только по своей специализации. Специалистам первичного звена либо не хватает профессионального опыта, практических знаний, либо у них притупилось такое понятие, как онконастороженность, — говорит Ли.

По его мнению, говорить пациейнта, что онкология — приговор, нельзя. Надо оценивать ситуацию как она есть.

— Глядя на историю болезни, доктор должен понимать: I–II стадии излечимы, здесь нет необратимых процессов. Необходимо заниматься с первичными звеньями, чтобы они могли адекватно работать с пациентом и оценивать саму болезнь, от которой пытаются оградиться, — заявляет Ли и добавляет, что на Сахалине разработан план по повышению уровня профессионализма врачей первичного звена.

Терапевт лечит язву, гастрит, но почему-то своевременно не задумывается, что язва может превратиться в рак, что это не гастрит, а уже онкологический процесс. Докторам первичного звена либо не хватает практических знаний, либо у них притупилось такое понятие, как онконастороженность Виктор Ли главврач Сахалинского областного онкодиспансера

Перед областным онкодиспансером стоит задача дать врачам в районах дополнительные знания, научить видеть патологические изменения в зачатке. Сейчас каждый район и городская поликлиника закреплены за онкологом-куратором. Они будут консультировать специалистов как из Южно-Сахалинска, так из муниципалитетов. Выезжать в район, садиться за стол и на месте объяснять, как смотреть пациента, работать с документацией.

Кроме того, в программы курсов повышения квалификации медицинских работников рекомендовано включить более детальное проведение курса по диагностике онкологических заболеваний.

— Мы стараемся повернуть сознание врача — проявлять онконастороженность, не пропускать признаки рака в любой патологии. Сейчас рак, к сожалению, помолодел, и об этом нужно знать, помнить и думать всегда, — говорит Ли.

Байрэдс и Батеста на службе у врачей

— У нас очень хорошее техническое оснащение даже по сравнению с федеральными центрами. Можно смело говорить о том, что диагностическая техника соответствует мировым стандартам. Уровню нашего оснащения завидуют другие регионы. Например, у нас в области, где проживает около 500 тыс. человек, 23 маммографа. Такое же количество маммографов в Новгородской или Ленинградской области, где численность населения гораздо больше, — рассказывает Виктор Ли.

Он считает: раз есть такая техника, то врачи, которые на ней работают, должны адекватно помогать докторам.

— Когда рентгенолог пишет заключение, а внизу приписка, что это не диагноз, а диагноз должен интерпретировать врач, направивший на исследование, это говорит о слабости доктора. Тот, кто ее делает, расписывается в своем непрофессионализме, — заявляет главврач онкоцентра.

По его словам, сейчас в обязанности рентгенологов, специалистов, описывающих мамографические снимки, врачей УЗИ входит ответственность за заключение.

— Вы доктор, ставите диагноз, у вас совершенная техника, и вам должны верить коллеги! Не надо перекладывать свою ответственность на врачей-клиницистов, которые не являются диагностами, — рассуждает он.

— Мы изучили и внедрили в Южно-Сахалинске, а теперь распространяем в районах систему описания лучевых исследований молочных желез по системе Байрэдс (Bi-RADS), которая активно применяется во всем мире. Она шестикатегорийная и показывает норму или отклонение от нее. Первая-вторая категории — норма, третья — контроль, четвертая, пятая, шестая — раковый процесс. Сейчас в областной онкодиспансер на учебу приезжают рентгенологи и врачи УЗИ, чтобы в дальнейшем активно работать по этой системе, — рассказывает Ли.

Он поясняет, что раньше писали витиеватые заключения.

— Например, откуда неспециалисту знать, что такое фиброзно-кистозная дисплазия. Слова некрасивые и непонятные, а то, что непонятно, всегда пугает: думаешь, что больного надо взять на контроль. Но когда эта фраза будет дополнена Байрэдс — 1–2, а это норма, все становится понятно, — говорит главврач.

Такая же система у цитологов, говорит Ли. У них она называется Бетесда. Цитологи, когда пишут по Бетесда, определяют категории: первая — норма, более высокие — контроль либо процесс, похожий на рак.

— Эти новшества могут улучшить деятельность наших врачей, повысить их качество, профессионализм, ответственность, привлечь специалистов к диагностике ракового заболевания, — рассуждает Ли.

Передовые технологии

— Если вернуться к цифрам, то деятельность учреждения характеризуют не только показатели заболеваемости и смертности. Есть статистика, которая показывает повышение продолжительности жизни больных. Так вот, показатель 5-летней выживаемости от момента установления диагноза у нас на данный момент поднялся на 2% — до 48%. Это положительный результат, — отмечает Ли.

По его словам, сегодня Сахалинский онкодиспансер оказывает качественную оперативную и лучевую помощь, химиотерапию.

— Если говорить о химиотерапии, то мы применяем такие лечебные схемы, которые используются в ведущей мировой практике, но из-за высокой стоимости медикаментов большинство других регионов не могут себе этого позволить. Например, Сахалин — один из немногих субъектов в России, где лечат рак желудка препаратом Герцептин. Активное применение этого средства привлекло внимание к нам представителей научного мира, нас приглашают к сотрудничеству, идет активный обмен опытом, технологиями, — рассказал главврач.

Новые операционные

В первом квартале 2017 года в Сахалинском областном онкодиспансере введут в эксплуатацию новый операционный корпус.

— Это трехэтажное здание, на первом этаже разместится центральное стерилизационное отделение, которое будет обеспечивать всю нашу больницу, а может, и смежные учреждения необходимым стерильным материалом для оперативной деятельности (хирургическое белье, инструменты), — рассказывает Ли.

На втором этаже будут располагаться диагностические службы. В частности, патоморфологическая, иммуногистохимическая, цитологическая службы, отделение лучевой диагностики, рентген, кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. На третьем — операционный блок: шесть операционных, три из которых интегрированные, а одна гибридная с наличием ангиографической стойки.

— Интегрированные операционные отличаются от обычных тем, что все, что в них есть — эндоскопические приборы, видеосистемы, операционный стол, вентиляция, освещение — ориентировано на одного пользователя, который может самостоятельно управлять ими с центрального места. Кроме того, все это объединено в обширную аудиовизуальную сеть с имеющимися неограниченными возможностями проведения телехирургии, видеоконференций, семинаров как внутри учреждения, так и за его пределами. В дальнейшем операционные будут местом для проведения мастер-классов, — сказал Ли.

Строительство корпуса уже завершено. Решаются технические моменты, тестируется система вентиляции, работают противопожарная служба. Пока корпус не введен в эксплуатацию, хирурги онкодиспанцера повышают профессиональное мастерство. В частности, осваивают технику малоинвазивных операций.

— В медицинской среде информация об открытии нового корпуса на Сахалине уже разошлась. Мы сейчас получаем заявки от молодых специалистов из разных регионов Дальнего Востока, желающих работать в нашей больнице. Но пока хирургический комплекс не будет введен в строй, ответить им не можем. Наша задача — открыть его в первом квартале 2017 года, — резюмировал главврач.

Ирина Байбарза