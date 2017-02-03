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Дети со всей России примут участие в фестивале медиатворчества "Веселая ларга" в Приморье

В стране
3 февраля, 0:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Дети и подростки из всех регионов страны продемонстрируют свои фильмы и примут участие в творческих встречах и мастер-классах
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ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения "Веселая ларга" открывается  во Владивостоке. Дети и подростки из всех регионов страны продемонстрируют свои фильмы и примут участие в творческих встречах и мастер-классах, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Владивостока.

"В течение трех фестивальных дней с 3 по 5 февраля во Дворце детского творчества пройдут творческие встречи, состоятся мастер-классы, будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки. В рамках фестиваля, в частности, состоятся мастер-классы "Компьютерная анимация", "Игровое кино", "Актерское мастерство и сценическая речь", "Секреты телевидения" и другие. В фестивале принимают участие ребята со всей страны: от Санкт-Петербурга до Калининграда, от Мурманска до Владивостока", - отметили в городской администрации.

Кроме творческих встреч и мастер-классов, юных участников фестиваля ждут телемост с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, кинорежиссером, актером, сценаристом, продюсером, председателем жюри фестиваля "Веселая Ларга" и киноконкурса "Поколение М" Владимиром Грамматиковым и экскурсия в студию ВГТРК.

По данным компании МТС, при поддержке которой проходит фестиваль, на мероприятии будет представлено около 300 работ в 15 номинациях. Впервые в 2017 году была учреждена особая номинация от Всероссийского благотворительного проекта "Поколение М" - "Другом быть не просто", победитель получит бесплатную путевку на киносмену в детский лагерь "Орленок". Основными темами фестиваля остаются история российских регионов и городов, события и люди, проекты и проблемы современных детей и подростков.

Фестиваль юных операторов, сценаристов, режиссеров и актеров "Веселая ларга" проводится во Владивостоке с 2010 года. Первые четыре года он проводился как городской смотр работ, но в 2015 году из-за возросшего числа участников ему придали статус общероссийского.

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