Тульская область стала одним из лидеров промышленного роста в стране благодаря ОПК

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ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Тульская область стала одним из лидеров индустриального роста в стране по итогам 2016 года благодаря оборонно-промышленным предприятиям региона. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
"По итогам 2016 года Тульская область стала одним из лидеров индустриального роста в стране, индекс промышленного производства составил 112,6%. Основная заслуга в достижении этого принадлежит предприятиям оборонно-промышленного комплекса, существенно нарастившим объемы производства", - сказал Дюмин.
По его словам, речь идет о Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, Научно-производственном объединении "СПЛАВ" и других предприятиях, которые располагаются на территории области.
3 февраля министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.