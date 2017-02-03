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Тульская область заинтересована в увеличении гособоронзаказа

В стране
3 февраля, 13:47 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, февраля. /ТАСС
Дальнейшее увеличение гособоронзаказа должно увеличить налоговые поступления в бюджет области
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ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Тульская область заинтересована в увеличении гособоронзаказа. Об этом сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющего создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления в наш бюджет", - сказал Дюмин.

Он также поблагодарил главу военного ведомства за поддержку регионального оборонно-промышленного комплекса. "Готовы и в дальнейшем его укреплять и наращивать по всем позициям", - заверил губернатор.

3 февраля министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.

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