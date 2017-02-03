Предприятия Тульской области сохранили рабочие места благодаря Минобороны

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Тульской области удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона благодаря поддержке Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Он рассказал, что с принятием новой редакции закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков накопилось значительное количество вопросов по организации финансовых расчетов.

"Мы благодарны нашему главному государственному заказчику в лице вас за оперативный отклик. Сразу же по нашему обращению департаментом финансового мониторинга государственного оборонного заказа был организован выездной семинар в Туле с участием представителей оборонных предприятий и уполномоченных банков. Большинство вопросов было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гособоронзаказа", - сказал Дюмин.

По его словам, министерство также оперативно реагировало на вопросы предприятий в связи с гособоронзаказом на 2017 год и последующие годы.

"Министерство обороны с пониманием реагировало на наши обращения. В настоящий момент благодаря оказанной поддержке мы смогли сохранить рабочие места на главных градообразующих предприятиях региона", - подчеркнул губернатор.

Сегодня министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.