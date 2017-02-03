Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предприятия Тульской области сохранили рабочие места благодаря Минобороны

В стране
3 февраля, 13:55 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, февраля. /ТАСС
Губернатор области также поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на вопросы по организации финансовых расчетов в рамках гособоронзаказа
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Тульской области удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона благодаря поддержке Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Он рассказал, что с принятием новой редакции закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков накопилось значительное количество вопросов по организации финансовых расчетов.

"Мы благодарны нашему главному государственному заказчику в лице вас за оперативный отклик. Сразу же по нашему обращению департаментом финансового мониторинга государственного оборонного заказа был организован выездной семинар в Туле с участием представителей оборонных предприятий и уполномоченных банков. Большинство вопросов было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гособоронзаказа", - сказал Дюмин.

По его словам, министерство также оперативно реагировало на вопросы предприятий в связи с гособоронзаказом на 2017 год и последующие годы.

"Министерство обороны с пониманием реагировало на наши обращения. В настоящий момент благодаря оказанной поддержке мы смогли сохранить рабочие места на главных градообразующих предприятиях региона", - подчеркнул губернатор.

Сегодня министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама