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Росздравнадзор Карелии проверит больницу, где больной не дали наркообезболивающее

В стране
3 февраля, 15:09 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
В качестве обезболивающей терапии медработники учреждения использовали только один препарат - трамадол
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ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Управление Росздравнадзора по Карелии проверит действия медработников и проанализирует истории болезней пациентов Кемской центральной районной больницы, врачи которой ранее не давали тяжелобольной раком женщине наркообезболивающие препараты. Об этом сообщила ТАСС руководитель ведомства Наталья Смирнова.

"В мае территориальный орган Росздравнадзора по Карелии вновь проведет внеплановую проверку Кемской центральной районной больницы и проанализирует исполнение выявленных нарушений. Мы возьмем истории болезней онкологических больных и посмотрим, что изменилось за эти четыре месяца: они (медработники) стали назначать другие лекарственные препараты или онкобольные по-прежнему лечатся только трамадолом", - сказала Смирнова.

По ее словам, в конце ноября 2016 года в ведомство с жалобой по поводу отсутствия обезболивающей лекарственной терапии обратился сын 52-летней женщины, которая болела раком на протяжении нескольких лет, испытывала сильные боли и теряла от них сознание. Внеплановая проверка подтвердила все изложенные в жалобе факты. Пациентка с 2014 года получала обезболивающую терапию только одним лекарственным препаратом - трамадол. Современные сильнодействующие наркотические лекарственные средства не применялись, женщина умерла "в муках, в страданиях".

"Понять или объяснить действие врачей Кемской ЦРБ невозможно. Что это, отсутствие профессиональных знаний, халатное отношение к своим обязанностям или бездушие? Территориальный орган Росздравнадзора по Карелии выдал предписание главному врачу об устранении выявленных нарушений. Акт проведенной проверки направлен прокурору республики для принятия мер прокурорского реагирования и министру здравоохранения Карелии", - отметила Смирнова.

Главный врач Кемской центральной районной больницы Виктор Смирнов сказал ТАСС, что пациентка "получала адекватную помощь", в обезболивающем она стала нуждаться с сентября 2016 года, и для снятия болевого синдрома ей назначили трамадол. Наркотических лекарственных средств онкобольная не получала, так как "она в них не нуждалась, а не потому, что нам не хотелось их давать", добавил главврач.

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