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Камчатский губернатор доложил Путину о развитии рыбопромышленного комплекса

В стране
3 февраля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
За 2016 год на Камчатке было добыто более 1 млн тонн биоресурсов
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о развитии экономики и в частности рыбопромышленного комплекса в регионе в минувшем году.

Губернатор сообщил, что промышленное производство в регионе в 2016 году выросло примерно на 12 процентов. При этом инвестиции в основной капитал составляли в прошлом году около 20 млрд рублей, а за последние пять лет - порядка 180 млрд рублей. "В целом, основные отрасли развиваются достаточно положительно", - сказал Илюхин.

Говоря об основной для края отрасли экономики - рыбопромышленном комплексе, региональный лидер сообщил, что в 2016 году камчатские рыбаки добыли более 1 млн тонн биоресурсов. "За последние восемь лет мы являемся лидерами в стране по объемам вылова. Кстати, по лососю в прошлом году мы тоже достигли значительных результатов, порядка 230 тысяч тонн добыли, это больше 50 процентов общероссийского вылова лосося", - рассказал он.

Рыбопромысловая отрасль в регионе, по словам Илюхина, "активно поддерживается и развивается". "В целом порядка 17 млрд рублей у нас вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причем на побережье - западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства", - сказал глава региона. Он добавил, что речь идет о "совершенно современных заводах, самых современных в России - наши пытаются всё, что есть нового, привезти и построить".

Так, добавил Илюхин, в прошлом году рыбаки вложили порядка 1,5 млрд рублей и в реконструкцию и строительство новых заводов. "Эта сфера достаточно активно развивается. Очень надеюсь, что при нашей поддержке она будет являться локомотивом для нас", - резюмировал губернатор.

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