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Власти Камчатки надеются на продление ФЦП по повышению сейсмоустойчивости зданий

В стране
3 февраля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В настоящее время в Петропавловске-Камчатском порядка 1,5 тыс. зданий нуждаются в сносе или сейсмоусилении
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 тысяч зданий в Петропавловске-Камчатском нуждаются в повышении сейсмоустойчивости, власти региона рассчитывают на продление действия соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) после 2018 года. Об этом доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он напомнил, что данная ФЦП действует с 2009 года и должна завершиться к 2018 году. За прошедший период она "хорошо себя зарекомендовала", на Камчатке было построено и отреставрировано порядка 200 тыс. кв. м. жилья, проведено сейсмоусиление 13 социальных объектов, "построен практически новый микрорайон - Петропавловский" из 35 многоэтажных домов, куда переехало более 1,5 тысяч семей.

"И мы, конечно, просили бы, чтобы эта программа была продолжена. Для нас она очень важна", - обратился губернатор к президенту, подчеркнув, что Камчатка является одной из самых сейсмоактивных территорий. По словам Илюхина, в Петропавловске-Камчатском остается "порядка 1,5 тыс. (зданий), которые требуют или сейсмоусиления, или сноса и строительства новых объектов". "Поэтому я с такой просьбой обращаюсь, чтобы все-таки необходимые указания министерству строительства и, кроме того, министерству экономики и министерству финансов были даны, с тем чтобы программа продолжила свою работу у нас на Камчатке в том числе", - добавил глава региона.

Илюхин выразил уверенность, что и другие регионы заинтересованы в продлении срока действия ФЦП по повышению сейсмоустойчивости зданий.

Он также отметил, что сейсмоустойчивое жилье на Камчатке строится не только в Петропавловске, но и в других городах, например в Елизово. Всего в регионе действует пять соответствующих программ помимо федеральной.

В целом, по словам губернатора, ситуация в регионе спокойная и стабильная. "Сегодня отопительный сезон у нас проходит без сбоев. Есть трудности, но все службы справляются", - заметил он.

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