К 2020 году в Якутии установят около 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

ЯКУТСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут установлены к 2020 году в восьми арктических и северных районах Якутии. Об этом ТАСС в субботу сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В этом году мы приступаем к реализации программы закупки модульных ФАПов, на эти цели выделено 46,3 млн рублей. До 2019 года на их установку будет направлено в общей сложности 61,3 млн рублей. В этом году четыре модульных пункта будут доставлены в арктические и северные районы либо по зимникам, либо водным транспортом в период навигации. До конца 2019 года будет установлено 19 новых ФАПов", - сказал он.

По словам министра, раньше при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в арктической зоне не хватало строительных бригад. "Строители неохотно шли в арктические и северные районы. Но мы решили эту проблему путем закупки модульных ФАПов, поставки начнутся с этого года", - подчеркнул Охлопков.

Новые ФАПы появятся в 19 населенных пунктах в Абыйском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Усть-Янском, Томпонском районах Якутии. Ведется работа с главами этих муниципальных районов по выделению земли и обеспечению модулей наружными сетями, сказал Охлопков.

В регионе функционируют 208 фельдшерских пунктов, 31 из них действует в северных и арктических районах. 13 пунктов признаны аварийными. В северных и арктических районах расположены 14 ФАПов, расстояние от которых до районных центров составляет от 100 до 764 км. Строительство новых ФАПов в Якутии началось в 2012 году.

На данный момент по всей республике построен 31 новый ФАП. "В условиях Якутии, где велики расстояния между населенными пунктами и районными центрами, фельдшерско- акушерские пункты - первичное звено сельской медицины. Строя ФАПы, мы приближаем медицинскую помощь к населению отдаленных местностей", - отметили в региональном Минздраве.