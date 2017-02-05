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"Марш жизни" в память жертв Холокоста прошел под Калининградом

В стране
5 февраля, 21:50 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Участники траурной памятной акции прошли колонной 12 километров
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КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. "Марш жизни" в память о жертвах Холокоста, "марша смерти" 1945 года, когда нацисты на берегу Балтийского моря убили около семи тысяч евреев, прошел в воскресенье в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Участники траурной памятной акции прошли колонной 12 километров, повторяя часть маршрута, по которому 72 года назад под конвоем фашистов шли на смерть из Кенигсберга (нынешний Калининград) в Пальмникен (нынешний Янтарный) узники концлагерей Восточной Пруссии", - рассказали в пресс-службе.

Поминальная церемония состоялась у памятника жертвам трагедии, которая произошла в ночь с 31 января на 1 февраля 1945 года. Тогда берег Балтийского моря возле шахты "Анна" в поселке Пальмникен стал местом расправы нацистов над тысячами еврейских узников концлагерей. Тех, кто после многокилометрового "марша смерти" остался в живых, загнали в ледяные воды Балтийского моря и расстреляли. Из семи тысяч человек чудом выжили тринадцать.

Шесть лет назад на месте трагедии на морском берегу Янтарного был открыт памятник "Жертвам марша смерти под Кенигсбергом 1945 года". Мраморный 10-метровый памятник представляет собой воздетые к небу человеческие руки, символизирующие мольбу погибающих людей о помощи. На руках выбиты лагерные номера.

Выступая на траурном митинге врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сказал: "Важно, чтобы люди никогда не испытывали ненависть друг к другу из-за того, что кто-то, по их мнению, хуже, у кого-то другая вера, другие традиции... Давайте помнить о том, что было, и смотреть вперед, общими усилиями заботиться о нашем будущем, о мире, о жизни, о добре".

Участники церемонии - представители дипломатических ведомств зарубежных стран, аккредитованных в Калининграде, религиозных общин, областной Думы, администрации Янтарного городского округа - возложили цветы к памятнику, зажгли поминальные свечи.

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