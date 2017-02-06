Муниципалитет в Якутии отказался выдать "дальневосточный гектар", забрав его себе

Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксуСпорт 6 февраля, 8:13
СМИ: в Индии будут наказывать штрафом за расчеты наличными на сумму более 300 тыс. рупийЭкономика и бизнес 6 февраля, 8:13
Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциацииСпорт 6 февраля, 8:12
В Иркутске ликвидировано казино, работавшее под прикрытием ритуального агентстваСибирь 6 февраля, 7:52
Тротц называл переход Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой года в НХЛСпорт 6 февраля, 7:50
Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком СупербоулаСпорт 6 февраля, 7:30
СМИ: в Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7Экономика и бизнес 6 февраля, 7:12
Трамп назвал удивительной победу "Пэтриотс" в СупербоулеСпорт 6 февраля, 6:58
"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лигиСпорт 6 февраля, 6:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Главу муниципального образования "Жохсогонский наслег" в Якутии оштрафовали на 5 тыс. рублей за то, что администрация муниципалитета забрала себе участок земли, выбранный гражданином по закону о "дальневосточном гектаре", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.
"По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес главы МО "Жохсогонский наслег" представление, также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении... Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, распоряжение отменено, принято решение о предоставлении участка гражданину, глава наслега привлечен к административной ответственности в 5 тыс. рублей штрафа", - говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что в администрацию наслега поступило заявление гражданина о предоставлении ему земельного участка по закону о "дальневосточном гектаре". Глава муниципалитета отказал заявителю в предоставлении участка, объяснив это тем, что тот уже находится в постоянном пользовании у третьих лиц. Однако прокуратура обнаружила, что после поступления заявления администрация передала испрашиваемый гражданином участок в пользование самой себе.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.