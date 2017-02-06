Муниципалитет в Якутии отказался выдать "дальневосточный гектар", забрав его себе

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Главу муниципального образования "Жохсогонский наслег" в Якутии оштрафовали на 5 тыс. рублей за то, что администрация муниципалитета забрала себе участок земли, выбранный гражданином по закону о "дальневосточном гектаре", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.

"По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес главы МО "Жохсогонский наслег" представление, также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении... Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, распоряжение отменено, принято решение о предоставлении участка гражданину, глава наслега привлечен к административной ответственности в 5 тыс. рублей штрафа", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в администрацию наслега поступило заявление гражданина о предоставлении ему земельного участка по закону о "дальневосточном гектаре". Глава муниципалитета отказал заявителю в предоставлении участка, объяснив это тем, что тот уже находится в постоянном пользовании у третьих лиц. Однако прокуратура обнаружила, что после поступления заявления администрация передала испрашиваемый гражданином участок в пользование самой себе.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.