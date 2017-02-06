Более 1,7 тыс. жителей города Суоярви в Карелии остались без тепла из-за аварии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Теплоснабжение домов на четырех улицах карельского города Суоярви нарушено из-за аварии трубопроводе: без тепла остались более 1,7 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по республике.

6 февраля в Суоярви, по данным синоптиков, ожидается похолодание до минус 22 градусов.

"Сегодня в 04:10 мск от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы города Суоярви поступила информация о том, что произошло отключение теплоснабжения. Причина - повреждение трубопровода на улице Кайманова. В настоящее время проводятся земляные работы. От теплоснабжения отключены четыре улицы", - сказал представитель пресс- службы.

По данным МЧС, в 25 панельных домах, которые попали под отключение, проживают 1725 человек. В оставшихся без тепла двух детских садах и средней школе занятия не отменялись, но будут проводиться в сокращённом формате до обеда. Устраняют аварию 10 человек, в распоряжении которых три единицы техники.