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Крым в январе увеличил налоговые поступления в бюджеты на 14%

В стране
6 февраля, 12:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ было обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в январе этого года, в сравнении с первым месяцем прошлого года, увеличил поступления в бюджеты всех уровней на 14% - до 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает республиканское УФНС.

"За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ (Крымом) обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что на 14% превышает уровень поступлений в январе 2016 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что налоговые платежи Крыма в федеральный бюджет выросли на четверть - до 1,7 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета региона на 5% - до более чем на 1,5 млрд рублей. "В том числе дополнительно поступило 199 млн рублей НДФЛ, что стало результатом активной постановки на налоговый учет обособленных подразделений кампаний с материковой части России", - отметили в УФНС.

Рост налоговых поступлений в ведомстве связывают "с ростом финансовой и деловой активности организаций Республики Крым, повышением уровня администрирования налогов и активной работой комиссий по легализации налоговой базы".

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