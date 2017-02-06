Крым в январе увеличил налоговые поступления в бюджеты на 14%

"Медео" стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина РазореноваСпорт 6 февраля, 12:45
Военно-морской салон будет проходить с 2017 года в КронштадтеАрмия и ОПК 6 февраля, 12:43
Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в РоссииСпорт 6 февраля, 12:42
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублейСпорт 6 февраля, 12:40
Российская конькобежка Присталова не ожидала, что станет чемпионкой Универсиады-2017Спорт 6 февраля, 12:38
Собянин: московское метро считается одним из самых безопасных в миреМосква 6 февраля, 12:38
Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 годуСпорт 6 февраля, 12:31
Источник: экс-глава "СТС Медиа" возглавила правление "Союзмульфильма"Культура 6 февраля, 12:28
МЧС предупреждает о похолодании в Москве до минус 27 градусов в ночь на 7 февраляМосква 6 февраля, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в январе этого года, в сравнении с первым месяцем прошлого года, увеличил поступления в бюджеты всех уровней на 14% - до 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает республиканское УФНС.
"За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ (Крымом) обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что на 14% превышает уровень поступлений в январе 2016 года", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что налоговые платежи Крыма в федеральный бюджет выросли на четверть - до 1,7 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета региона на 5% - до более чем на 1,5 млрд рублей. "В том числе дополнительно поступило 199 млн рублей НДФЛ, что стало результатом активной постановки на налоговый учет обособленных подразделений кампаний с материковой части России", - отметили в УФНС.
Рост налоговых поступлений в ведомстве связывают "с ростом финансовой и деловой активности организаций Республики Крым, повышением уровня администрирования налогов и активной работой комиссий по легализации налоговой базы".