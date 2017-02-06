Не входящие в ДФО регионы лидируют по числу заявок на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Почти две трети заявок на получение "дальневосточного гектара" за последние пять дней, с начала третьего этапа реализации закона, приходится на жителей не дальневосточных регионов.

"В первые дни февраля - с начала старта третьего этапа программы "дальневосточный гектар", когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, подано 11551 заявление. Из них около 4700 поступило от жителей Дальнего Востока, около 6800 заявок - от жителей других регионов России", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что из Москвы и Московской области поступила 661 заявка, более 200 заявок - из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 100 заявок поступило из Свердловской области. Активно россияне подают и коллективные заявки на гектар, чтобы получить несколько компактно расположенных участков для ведения на них совместной хозяйственной деятельности.

"Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс. Больше всего коллективных заявлений зафиксировано в Республике Саха (Якутия) - более 2,5 тыс.", - говорится в сообщении министерства.

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края, Якутии и Сахалинской области.

Всего же с начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" гражданами России подано более 50 тыс. заявок на получение бесплатного земельного участка.