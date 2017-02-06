Пограничники в Приморье изъяли у китайца кости амурского тигра и рога уссурийского оленя

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пограничники в Приморском крае изъяли у браконьера из Китая кости амурского тигра и рога уссурийского пятнистого оленя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Накануне сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли у следовавшего из Владивостока гражданина Китая дериваты диких животных - предположительно, кости амурского тигра и рога уссурийского пятнистого оленя", - сказали в ЦОС.
Всего было изъято 33 фрагмента животных, стоимость которых, по оценке специалистов, составляет 2,3 млн рублей.
Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.