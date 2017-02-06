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Пограничники в Приморье изъяли у китайца кости амурского тигра и рога уссурийского оленя

В стране
6 февраля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Общая стоимость изъятых костей и рогов составляет 2,3 млн рублей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пограничники в Приморском крае изъяли у браконьера из Китая кости амурского тигра и рога уссурийского пятнистого оленя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Накануне сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли у следовавшего из Владивостока гражданина Китая дериваты диких животных - предположительно, кости амурского тигра и рога уссурийского пятнистого оленя", - сказали в ЦОС.

Всего было изъято 33 фрагмента животных, стоимость которых, по оценке специалистов, составляет 2,3 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.

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