Почта Банк будет кредитовать получивших "дальневосточный гектар" граждан

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НОВО-ОГАРЕВО, 6 февраля. /ТАСС/. Дочерний банк группы ВТБ Почта Банк в середине текущего года запустит специальную программу кредитования для обустройства тех граждан, которые будут получать "дальневосточный гектар", сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка ВТБ Андрей Костин.
"Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков - Почта Банк - достиг договоренности с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать "дальневосточный гектар", - отметил Костин.
По его словам, в рамках этой программы банк будет выдавать небольшие кредиты по льготной ставке.
"Это небольшие кредиты размером от 300 до 500 тысяч рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке, которая будет примерно 8-10%, не выше. (Кредиты) будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьезным подспорьем для развития этой программы", - сказал Костин.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.