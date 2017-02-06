РФ ожидает участия в форуме в Архангельске высоких иностранных представителей

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает участия в IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске, высокопоставленных иностранных представителей. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.
"Наша внешнеполитическая активность в Арктике нацелена на содействие выработке арктическими государствами коллективных решений по развитию региона и расширению в этих целях практического взаимодействия, - отметил высокопоставленный дипломат. - Эти вопросы будут обсуждаться с участием высоких иностранных представителей на форуме "Арктика - территория диалога" 29-30 марта 2017 года в Архангельске".
"На этой авторитетной площадке предстоит сверить подходы к раскрытию и эффективному использованию потенциала Арктики в интересах повышения качества жизни населения Крайнего Севера", - подчеркнул Титов.