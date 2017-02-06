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РФ предлагает партнерам СБЕР учредить форум высокого уровня Баренцева региона

В стране
6 февраля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Первый замглавы МИД РФ предложил провести первый форум в 2018 году в Мурманске
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает партнерам по Совету Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) учредить на постоянной основе региональный форум высокого уровня региона Баренцева моря. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Совету Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), который в 2018 году отметит 25-летний юбилей, необходимы новые инициативы, - считает высокопоставленный дипломат. - В частности, мы хотели бы предложить на рассмотрение партнерам по СБЕР идею учреждения на постоянной основе регионального форума высокого уровня, своего рода "Баренцева Давоса". 

"Считаем, что важно иметь представительную дискуссионную платформу для обсуждения всей Баренцевой повестки дня с акцентом на тему устойчивого социально-экономического развития региона", - добавил он.

"Первый такой форум мог бы состояться в 2018 году в контексте празднования 25-летнего юбилея СБЕР", - продолжил Титов, отметив, что в форуме смогут принять участие политики, представители исполнительной власти, академических и научных кругов, бизнес-сообщества, СМИ. "Площадкой для форума мог бы стать, например, Мурманск как крупнейший город Баренцева региона, его экономический, промышленный, научный и культурный центр", - сказал первый замминистра.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года. Высший орган совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия. Членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

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