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Первый саммит коренных народов региона Баренцева моря пройдет в апреле в Москве

В стране
6 февраля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
На саммите будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития и повышения уровня жизни коренных народов региона
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская столица примет в конце апреля первый саммит коренных народов Баренцева региона. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Мы делаем все возможное для участия представителей коренных и малочисленных народов России в международном сотрудничестве, в том числе в работе различных форумов по актуальным для них вопросам, выявлению наилучшей практики, определению современных вызовов в этой области и поиску путей их решения", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Поддержка коренных и малочисленных народов Севера является важной составляющей повестки дня председательства России в Совете Баренцева-Евроарктического региона (СБЕР), - отметил он. - В частности, по нашей инициативе в Москве в конце апреля текущего года будет организован первый саммит коренных народов Баренцева региона".

По его словам, планируется обсуждение "вопросов социально-экономического развития и повышения уровня жизни автохтонных народов с упором на задачу сохранения их исконной среды обитания и традиционного хозяйственного уклада, защиты языков и самобытной культуры". "Программа мероприятия предусматривает участие представителей национальных и региональных органов власти, делового и академического сообщества", - информировал Титов.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года. Высший орган совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия. Членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

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