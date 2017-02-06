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Около тысячи семей переселят из аварийного жилья в Дагестане до сентября 2017 года

В стране
6 февраля, 23:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, февраля. /ТАСС
В республиканском Минстрое отметили, что планируют расселить 68 аварийных многоквартирных домов на территориях пяти муниципалитетов
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МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Около тысячи семей получат новое жилье в рамках переселения из ветхого жилья в Дагестане до сентября текущего года. Об этом заявил в понедельник глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, выступая с посланием к Народному Собранию региона.

"У нас годами "проваливали" программу переселения из ветхого жилья. В 2016 году удалось более или менее все упорядочить. К сентябрю 2017 года еще около тысячи дагестанских семей получат новое жилье взамен аварийного", - сообщил Абдулатипов, отметив, что особое внимание надо уделять качеству городской среды и инфраструктуры, предоставляемых людям услуг.

Абдулатипов добавил, что министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, органам местного самоуправления необходимо разработать дополнительный комплекс мер по снижению административных барьеров в строительстве. Строить надо быстро, эффективно и дешево, подчеркнул он.

"Не откладывая, надо решать и проблему с многочисленными объектами незавершенного строительства. Их более 400. Поручаю правительству республики обеспечить проведение инвентаризации таких объектов и принять по ним решения, в том числе через механизмы государственно- частного партнерства", - сообщил руководитель республики.

Кроме того, он порекомендовал Народному Собранию и правительству региона совместно с правоохранительными органами и муниципальными образованиями "организовать работу по контролю за соблюдением требований градостроительного законодательства в республике".

Как сообщили в республиканском Минстрое, из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года планируется расселить 3 140 граждан (987 семей). Реализация программы будет вестись на территориях пяти муниципалитетов - в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Южно- Сухокумск и Тарумовского района. Это позволит расселить 68 аварийных многоквартирных домов, отметили в ведомстве.

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Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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