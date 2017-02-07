УФССП: охранять покинутое в Приморье судно Yeruslan должен был его капитанВ стране 7 февраля, 8:28
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале УниверсиадыСпорт 7 февраля, 8:20
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с ОбамойМеждународная панорама 7 февраля, 8:01
Исследование: китайский ICBC впервые стал самым дорогим банковским брендом в миреЭкономика и бизнес 7 февраля, 7:52
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области превысила 70%В стране 7 февраля, 7:44
Сосина: судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадокСпорт 7 февраля, 7:34
Фийон укрепил позиции в правоцентристском лагере для продолжения спора за пост президентаМеждународная панорама 7 февраля, 7:29
В Токио назвали южные Курилы "исконными территориями Японии"Международная панорама 7 февраля, 7:07
"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" в регулярном матче НХЛСпорт 7 февраля, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области на прошлой неделе превысила эпидемический порог на 73%. Превышение фиксируется во всех возрастных группах, сообщила во вторник журналистам замруководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.
"В целом по Новосибирской области зарегистрировано свыше 29 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них 58 случаев составил грипп", - сказала она, отметив, что среди выявленных вирусов гриппа преобладает штамм H3N2, который был включен в состав противовирусной вакцины.
В связи с превышением эпидемического порога на прошлой неделе была полностью остановлена работа 19 школ и 10 детских садов, частично - 51 школы и 107 детсадов.
По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Ярослава Фролова, среди 900 тысяч жителей региона, привитых перед началом эпидемического сезона, заболели двое, при этом у них отмечена легкая форма болезни. Летальных случаев, связанных с гриппом, не зарегистрировано.
С конца января на территории Новосибирской области усилены противоэпидемические мероприятия, в частности введены частичный карантин в медицинских учреждениях, масочный режим, усилен мониторинг заболеваемости.