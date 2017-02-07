Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области превысила 70%

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области на прошлой неделе превысила эпидемический порог на 73%. Превышение фиксируется во всех возрастных группах, сообщила во вторник журналистам замруководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

"В целом по Новосибирской области зарегистрировано свыше 29 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них 58 случаев составил грипп", - сказала она, отметив, что среди выявленных вирусов гриппа преобладает штамм H3N2, который был включен в состав противовирусной вакцины.

В связи с превышением эпидемического порога на прошлой неделе была полностью остановлена работа 19 школ и 10 детских садов, частично - 51 школы и 107 детсадов.

По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Ярослава Фролова, среди 900 тысяч жителей региона, привитых перед началом эпидемического сезона, заболели двое, при этом у них отмечена легкая форма болезни. Летальных случаев, связанных с гриппом, не зарегистрировано.

С конца января на территории Новосибирской области усилены противоэпидемические мероприятия, в частности введены частичный карантин в медицинских учреждениях, масочный режим, усилен мониторинг заболеваемости.