УФССП: охранять покинутое в Приморье судно Yeruslan должен был его капитан

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Покинутое в Амурском заливе иностранное судно Yeruslan после ареста было передано под охрану представителю судовладельца в лице капитана. Кроме того, владелец должен был сформировать команду из восьми человек, чтобы обеспечить безопасную длительную стоянку. Обстоятельства ареста Yeruslan разъяснили в ответе на запрос ТАСС в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Приморскому краю.

За имущество отвечает собственник

"Осенью 2015 года Фрунзенским районным судом Владивостока по заявлению транспортного прокурора в качестве обеспечительной меры в рамках взыскания задолженности по заработной плате перед экипажем на морское судно Yeruslan, принадлежащее иностранной компании Claner Shipping LMD, наложен арест. Кроме этого, судом на судовладельца возложена обязанность по обеспечению безопасной стоянки на длительный период теплохода Yeruslan, по принятию мер к укомплектованию экипажа судна в соответствии с нормами, установленными свидетельством о минимальном составе № МС-С 014462 в количестве восьми человек. Также с февраля по декабрь 2016 года в УФССП России по Приморскому краю поступило 60 исполнительных листов о взыскании заработной платы на сумму более $200 тыс. Арестованное имущество было передано под охрану представителю судовладельца в лице капитана судна", - говорится в письме регионального УФССП.

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, ФССП не несет ответственности за хранение, потому что, согласно Гражданскому кодексу РФ, за содержание имущества в исправном состоянии отвечает собственник. Никаких договоренностей по охране судна у приставов с судовладельцем нет, уточняется в письме.

Кроме того, региональное УФССП "не обладает полномочиями и возможностью предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в акватории морского порта Владивосток из-за возгорания и частичного затопления судна".

Продать судно, отмечается в письме, можно только после ряда мероприятий, в частности, его необходимо снять с судового реестра в королевстве Камбоджа, получить согласие от компетентного органа другого государства.

"В целях соблюдения всех норм международных правовых договоров необходимые процессуальные документы переведены на иностранный язык и направлены в Министерство юстиции Российской Федерации для последующего направления в компетентные органы другого государства. После получения всех необходимых документов арестованное имущество будет передано на реализацию", - сообщили в УФССП.

Судьба Yeruslan

Ранее сообщалось, что судно находится в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока. 31 января на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. 1 февраля стало известно, что пожар на Yeruslan потух.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более $200 тыс., по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. В конце января местные журналисты, которые поднялись на судно, рассказали, что экипаж его покинул, а помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.

По факту хищений на судне транспортная полиция начала проверку. Также она организовала патрулирование, чтобы обеспечить сохранность имущества.