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Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту

В стране
7 февраля, 10:25 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
СК начал проверку информации о смерти пациента
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти мужчины в больнице отдаленного села Каменское Пенжинского района. Поводом стали материалы, размещенные в ряде местных СМИ, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления по региону Елена Матафонова.

"По сообщению СМИ в отделение врача общей практики села Манилы Пенжинского района был доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Однако врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина почти восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами, через два дня мужчина скончался", - сказала Матафонова, добавив, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко подтвердила ТАСС информацию о ЧП в больнице. По ее словам, врач, которая отказалась прийти на осмотр пациента, уже уволена. "Врач отделения врача общей практики села Манилы уволена в связи с невыполнением своих должностных обязанностей. Одним из оснований явилось неоказание медицинской помощи пациенту", - сообщила Лемешко.

Она также рассказала, что мужчина пролежал в ожидании осмотра сельским врачом около 7,5 часов. При этом, уже утром, на следующий день после госпитализации, диагностику больному сделал врач, прибывший по вызову из соседнего села Каменское. По его указанию мужчина был транспортирован из Манил в Каменское, однако спасти ему жизнь не удалось.

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