Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские школьники разработали проект фабрики по производству витаминов

В стране
7 февраля, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Согласно макету, продукция производится из фруктов, а энергией фабрику обеспечивают ветрогенераторы и солнечные панели
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ПАО "Энел Россия" по УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Учащиеся 9-10 классов школ № 6 и № 17 городского округа Рефтинский Свердловской области разработали проект фабрики по производству витаминов, который направлен на сохранение здоровья жителей уральского региона. Он стал победителем национального этапа международного проекта PlayEnergy - 2016, который энергокомпания Enel организует для подростков в России с 2008 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Энел Россия" по Уральскому федеральному округу.

"В старшей возрастной категории (9-11 классы) национального этапа международного проекта победителем стал проект Рефтинской ГРЭС. Ребята 9-10 классов школ № 6 и № 17 представили макет фабрики по производству витаминов, желе и соков из фруктов. Согласно действующему макету и презентации школьников на территории фабрики установлены ветрогенераторы и солнечные панели, которые обеспечивают ее электроэнергией. Продукция фабрики восполняет недостаток витаминов у человека и заряжает его энергией", - сказали в пресс-службе.

Также в старшей возрастной категории третье место заняла группа 194-Э Екатеринбургского энергетического техникума, представлявшая Среднеуральскую ГРЭС. Студенты показали модель установки, позволяющей использовать энергию молний в качестве альтернативного источника энергии. "В рамках проекта рассмотрены характеристики молний, их виды, области частоты молний. Предложен эскиз грозовой электростанции", - сказали в пресс-службе.

Вне конкурса жюри выбрало еще два проекта в области устойчивого развития. Одним из них стал проект "Энергия добра" учеников 8а класса школы № 200 Екатеринбурга, которые создали открытую группу "ВКонтакте" для заявок нуждающимся и оказывали помощь всем адресатам.

"В старшей возрастной категории (9-11 классы) студенты Асбестовского политехникума посвятили свой проект теме бездомных животных, представив действующий макет и видеоролик "Кошкин дом". По мнению конкурсантов, в современном мире остро стоит вопрос о бездомных животных. Ребята предлагают строить отапливаемые за счет энергии солнца дома для бездомных котов. Конструкция такого дома несложная, но она может спасти многих бездомных животных в холода", - пояснили в пресс-службе.

Enel - одна из крупнейших мировых энергетических компаний, лидер в сфере производства электроэнергии на базе возобновляемых источников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама