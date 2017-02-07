Уральские школьники разработали проект фабрики по производству витаминов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Учащиеся 9-10 классов школ № 6 и № 17 городского округа Рефтинский Свердловской области разработали проект фабрики по производству витаминов, который направлен на сохранение здоровья жителей уральского региона. Он стал победителем национального этапа международного проекта PlayEnergy - 2016, который энергокомпания Enel организует для подростков в России с 2008 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Энел Россия" по Уральскому федеральному округу.

"В старшей возрастной категории (9-11 классы) национального этапа международного проекта победителем стал проект Рефтинской ГРЭС. Ребята 9-10 классов школ № 6 и № 17 представили макет фабрики по производству витаминов, желе и соков из фруктов. Согласно действующему макету и презентации школьников на территории фабрики установлены ветрогенераторы и солнечные панели, которые обеспечивают ее электроэнергией. Продукция фабрики восполняет недостаток витаминов у человека и заряжает его энергией", - сказали в пресс-службе.

Также в старшей возрастной категории третье место заняла группа 194-Э Екатеринбургского энергетического техникума, представлявшая Среднеуральскую ГРЭС. Студенты показали модель установки, позволяющей использовать энергию молний в качестве альтернативного источника энергии. "В рамках проекта рассмотрены характеристики молний, их виды, области частоты молний. Предложен эскиз грозовой электростанции", - сказали в пресс-службе.

Вне конкурса жюри выбрало еще два проекта в области устойчивого развития. Одним из них стал проект "Энергия добра" учеников 8а класса школы № 200 Екатеринбурга, которые создали открытую группу "ВКонтакте" для заявок нуждающимся и оказывали помощь всем адресатам.

"В старшей возрастной категории (9-11 классы) студенты Асбестовского политехникума посвятили свой проект теме бездомных животных, представив действующий макет и видеоролик "Кошкин дом". По мнению конкурсантов, в современном мире остро стоит вопрос о бездомных животных. Ребята предлагают строить отапливаемые за счет энергии солнца дома для бездомных котов. Конструкция такого дома несложная, но она может спасти многих бездомных животных в холода", - пояснили в пресс-службе.

Enel - одна из крупнейших мировых энергетических компаний, лидер в сфере производства электроэнергии на базе возобновляемых источников.