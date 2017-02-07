Рожайте чаще: в каких регионах России родителей поддерживают активнее всего

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В большинстве регионов страны рождаемость растет. Немалую роль в этом играют меры поддержки, которую оказывает государство семьям с детьми. Но, как правило, льготы направлены в основном на семьи, в которых рождаются вторые и последующие дети, а вот помощи с первым ребенком практически нет.
В Мурманской области число новорожденных, которые стали третьим и последующим ребенком в семье, растет. Увеличивается и средний возраст новоиспеченных мам. По данным представителя Фонда соцстрахования Олега Щербо, средний возраст женщины, рожающей первенца, сместился к 29 годам и детей продолжают рожать до возраста 40+.
А вот в 20 лет с рождением первого ребенка не торопятся. Эта проблема так не беспокоила бы власти регионов, если бы не последствия демографической ямы 1990-х.
— В 90-е годы родилось в два раза меньше граждан, которые должны сейчас рожать детей, мы попали в эту демографическую яму. А мы же знаем тенденции молодежи — сегодняшняя молодежь не такая, как 30-40 лет назад, они хотят решить вопрос образования, карьеры, создать условия для нормальной жизни, а уже потом заводить ребенка и семью, — рассказал ТАСС глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.
Поэтому в Петербурге и задумались над тем, чтобы поддерживать семьи, у которых родился первенец.
В Мурманской области также задумались над подобными мерами. По данным губернатора Марины Ковтун, проблему эту власти намерены решать, и сейчас специалисты анализируют статистику и возможности бюджета. Ввести меры поддержки родителей первенцев в регионе планируют уже весной этого года.
В Тульской области число женщин, которые хотят и готовы рожать, тоже снижается.
— Мы сейчас рассматриваем возможности бюджета области, чтобы понять, насколько мы способны поддержать женщин и, в принципе, молодые семьи, но это будут не только денежные выплаты, но и социальные технологии: помощь мамам детей-погодок. Мы в области уже это опробовали, и количество абортов резко сократилось. Социальный работник приходит на дом помогать по уходу за малышом маме, которая беременна вторым ребенком. Этим мы сохранили много жизней, — рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.
Особое внимание в регионе уделяется семьям студентов.
— Это огромный демографический ресурс. Мы поддерживаем именно законно заключенные браки, ведь не секрет, что многие молодые люди живут в так называемых гражданских отношениях, а это сдерживает рождение детей, — сказала Левина.
А вот в Пермском крае о матерях первенцев уже заботятся: в конце прошлого года приняли закон, по которому женщинам от 19 до 24 лет, рожающим первенца, выплачивают 60 тысяч рублей. Закон вступил в силу 1 января 2017 года.
Но основные меры поддержки все же направлены именно на многодетные семьи. Во многих регионах России выплачивают не только федеральный, но и региональный маткапитал, но только после рождения третьего ребенка.
Выше всех эта выплата — более 366 тысяч рублей — в Ненецком автономном округе. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 350 тысячами, далее Хабаровский край — 200 тысяч, Сахалинская область — свыше 196 тысяч, Костромская область — 200 тысяч. В остальных регионах маткапитал равен 50-70 тысячам.
Деньги теперь можно использовать не только на улучшение жилищных условий или образование детей. В Сахалинской области многодетная семья может пустить региональный маткапитал на ремонт или автомобиль. В НАО на эти деньги можно купить определенные товары или услуги, особенно для детей-инвалидов, купить или построить индивидуальную баню, снегоход. А 30 тысяч рублей можно получить наличными.
— Раньше с рождением третьего ребенка родители получали одноразовую выплату в 100 тысяч рублей. С середины 2012 года, если семья предполагает потратить средства на покупку или ремонт жилья, бюджет области добавляет такую же сумму, — рассказала ТАСС начальник отдела соцзащиты семьи и материнства облдепартамента труда и соцзащиты Новгородской области Людмила Пономарева. — И действительно, большая часть из 3100 семей, получивших за это время такой сертификат, выбрала улучшение жилищных условий.
В ряде регионов при рождении третьего или последующих детей выплачивают деньги в размере прожиточного минимума.
На Ямале многодетным семьям частично или полностью оплачивают санаторное лечение. Кроме того, жен оленеводов за полторы недели до срока на роды отвозит вертолетом санавиация.
Интересная программа работает в Тверской области. По данным председателя Тверской организации "Совет многодетных семей" Аллы Тулубьевой, родители, имеющие троих и более детей-дошкольников, могут подать заявление в районную администрацию об организации семейного детского сада. В случае положительного решения один из родителей официально трудоустраивается воспитателем в ближайший детский сад, а фактически будет заниматься со своими детьми, получая за это не только заработную плату, но и продукты по специальным нормам.
— В 2016 году в Твери действовал один семейный детский сад и еще два были на стадии оформления. Программа распространяется на всю Тверскую область, и организовать такую форму дошкольного образовательного учреждения может житель любого района, — сообщила Алла Тулубьева.
Многодетным семьям во многих регионах также обещают землю для строительства жилья, однако реализация данного обещания зачастую вызывает трудности. В Петербурге, например, необходимого количества земли для многодетных семей просто нет.
Александр Ржаненков сообщил ТАСС, что в городе больше 33 тысяч многодетных семей, и около 28 тыс. — в очереди на получение земельного участка, которая двигается медленно.
В прошлом году городские власти предлагали семьям не землю, а 300 тысяч рублей в счет ее стоимости. Саму землю при этом можно приобрести в любом регионе России.
В Твери такая же проблема: свободной земли с удобной транспортной доступностью мало, а на имеющейся не всегда есть нужные коммуникации, и подключить их трудно из-за удаленности от населенных пунктов.
В конце 2016 года в НАО приняли закон о получении денежной компенсации вместо земли. В Нарьян-Маре сумма равна 1 млн рублей, в поселке Искателей — 600 тыс., в сельских поселениях округа — 450 тыс.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина в беседе с корр. ТАСС отметила, что, несмотря на предоставление многодетным бесплатной земли, жилищный вопрос остается очень острым.
— Норма есть, земельные участки активно выделяются, но многодетным семьям зачастую нужна еще и материальная помощь, чтобы начать стройку. У кого-то при этом нет возможности подвести газ или электричество к участку, — объяснила она.
По данным председателя заксобрания Владимирской области Владимира Киселева, его регион — единственный, где по инициативе губернатора Светланы Орловой работает пилотный проект "Дом для многодетной семьи", по которому семья получает не только земельный надел, но и 200 м3 леса и субсидию 600 тысяч рублей на строительство дома. В 2016 году до 100 тысяч рублей увеличилась выплата при рождении тройни.
В Якутии многие семьи не могут строить дома на своих участках, потому что там нет ни дорог, ни электричества. В конце 2016 года в Якутии вышел указ о создании этой инфраструктуры из средств республиканского бюджета в течение ближайших трех лет.
Многодетных семей в России поддерживают не только деньгами, но и наградами и орденами. В Новгородской области в 2013 году ввели областную награду — почетный знак "За верность родительскому долгу". Ею награждают тех, кто не только воспитал четверых и более детей, но и сами работали всю жизнь. К знаку прилагается 100 тысяч рублей.
В январе 2017 года появился новый почетный знак в Сахалинской области: "Родительская слава". Им будут награждать тех сахалинцев и курильчан, кто воспитывает пятерых и более детей и живут на островах 10 и больше лет. Вместе со знаком семье выдается 100 тысяч рублей.
В Ульяновской области в 2005 году запустили акцию "Роди патриота в День России". За эти годы в ней участвовали более девяти тысяч женщин. Главный приз — УАЗ "Патриот".
— Акция позволила увеличить число многодетных семей: каждый год в регионе их количество растет более чем на тысячу и теперь их 10 311, — уточнили в пресс-службе.
Ради будущих детей и родителей за девять месяцев до 12 июня работодателям даже рекомендуется отпускать сотрудников на час раньше — в этот день в регионе проводится день семейного общения.
Сейчас акцию решили расширить и реализовать проект "Патриот 2030": семьи, нуждающиеся в поддержке, паспортизируют, после чего они будут участвовать в различных программах поддержки, в частности, социальные работники будут помогать присматривать и ухаживать за детьми до трех лет.