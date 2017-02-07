Рожайте чаще: в каких регионах России родителей поддерживают активнее всего

В большинстве регионов страны рождаемость растет. Немалую роль в этом играют меры поддержки, которую оказывает государство семьям с детьми. Но, как правило, льготы направлены в основном на семьи, в которых рождаются вторые и последующие дети, а вот помощи с первым ребенком практически нет.

Первый ребенок

В Мурманской области число новорожденных, которые стали третьим и последующим ребенком в семье, растет. Увеличивается и средний возраст новоиспеченных мам. По данным представителя Фонда соцстрахования Олега Щербо, средний возраст женщины, рожающей первенца, сместился к 29 годам и детей продолжают рожать до возраста 40+.

А вот в 20 лет с рождением первого ребенка не торопятся. Эта проблема так не беспокоила бы власти регионов, если бы не последствия демографической ямы 1990-х.

— В 90-е годы родилось в два раза меньше граждан, которые должны сейчас рожать детей, мы попали в эту демографическую яму. А мы же знаем тенденции молодежи — сегодняшняя молодежь не такая, как 30-40 лет назад, они хотят решить вопрос образования, карьеры, создать условия для нормальной жизни, а уже потом заводить ребенка и семью, — рассказал ТАСС глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.

Поэтому в Петербурге и задумались над тем, чтобы поддерживать семьи, у которых родился первенец.

В Мурманской области также задумались над подобными мерами. По данным губернатора Марины Ковтун, проблему эту власти намерены решать, и сейчас специалисты анализируют статистику и возможности бюджета. Ввести меры поддержки родителей первенцев в регионе планируют уже весной этого года.

В Тульской области число женщин, которые хотят и готовы рожать, тоже снижается.

— Мы сейчас рассматриваем возможности бюджета области, чтобы понять, насколько мы способны поддержать женщин и, в принципе, молодые семьи, но это будут не только денежные выплаты, но и социальные технологии: помощь мамам детей-погодок. Мы в области уже это опробовали, и количество абортов резко сократилось. Социальный работник приходит на дом помогать по уходу за малышом маме, которая беременна вторым ребенком. Этим мы сохранили много жизней, — рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Особое внимание в регионе уделяется семьям студентов.

— Это огромный демографический ресурс. Мы поддерживаем именно законно заключенные браки, ведь не секрет, что многие молодые люди живут в так называемых гражданских отношениях, а это сдерживает рождение детей, — сказала Левина.

А вот в Пермском крае о матерях первенцев уже заботятся: в конце прошлого года приняли закон, по которому женщинам от 19 до 24 лет, рожающим первенца, выплачивают 60 тысяч рублей. Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Региональный маткапитал для многодетных

Но основные меры поддержки все же направлены именно на многодетные семьи. Во многих регионах России выплачивают не только федеральный, но и региональный маткапитал, но только после рождения третьего ребенка.

Выше всех эта выплата — более 366 тысяч рублей — в Ненецком автономном округе. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 350 тысячами, далее Хабаровский край — 200 тысяч, Сахалинская область — свыше 196 тысяч, Костромская область — 200 тысяч. В остальных регионах маткапитал равен 50-70 тысячам.

Деньги теперь можно использовать не только на улучшение жилищных условий или образование детей. В Сахалинской области многодетная семья может пустить региональный маткапитал на ремонт или автомобиль. В НАО на эти деньги можно купить определенные товары или услуги, особенно для детей-инвалидов, купить или построить индивидуальную баню, снегоход. А 30 тысяч рублей можно получить наличными.

— Раньше с рождением третьего ребенка родители получали одноразовую выплату в 100 тысяч рублей. С середины 2012 года, если семья предполагает потратить средства на покупку или ремонт жилья, бюджет области добавляет такую же сумму, — рассказала ТАСС начальник отдела соцзащиты семьи и материнства облдепартамента труда и соцзащиты Новгородской области Людмила Пономарева. — И действительно, большая часть из 3100 семей, получивших за это время такой сертификат, выбрала улучшение жилищных условий.

В ряде регионов при рождении третьего или последующих детей выплачивают деньги в размере прожиточного минимума.

На роды вертолетом

На Ямале многодетным семьям частично или полностью оплачивают санаторное лечение. Кроме того, жен оленеводов за полторы недели до срока на роды отвозит вертолетом санавиация.

Интересная программа работает в Тверской области. По данным председателя Тверской организации "Совет многодетных семей" Аллы Тулубьевой, родители, имеющие троих и более детей-дошкольников, могут подать заявление в районную администрацию об организации семейного детского сада. В случае положительного решения один из родителей официально трудоустраивается воспитателем в ближайший детский сад, а фактически будет заниматься со своими детьми, получая за это не только заработную плату, но и продукты по специальным нормам.

— В 2016 году в Твери действовал один семейный детский сад и еще два были на стадии оформления. Программа распространяется на всю Тверскую область, и организовать такую форму дошкольного образовательного учреждения может житель любого района, — сообщила Алла Тулубьева.

Бесплатная земля

Многодетным семьям во многих регионах также обещают землю для строительства жилья, однако реализация данного обещания зачастую вызывает трудности. В Петербурге, например, необходимого количества земли для многодетных семей просто нет.

Александр Ржаненков сообщил ТАСС, что в городе больше 33 тысяч многодетных семей, и около 28 тыс. — в очереди на получение земельного участка, которая двигается медленно.

В прошлом году городские власти предлагали семьям не землю, а 300 тысяч рублей в счет ее стоимости. Саму землю при этом можно приобрести в любом регионе России.

В Твери такая же проблема: свободной земли с удобной транспортной доступностью мало, а на имеющейся не всегда есть нужные коммуникации, и подключить их трудно из-за удаленности от населенных пунктов.

В конце 2016 года в НАО приняли закон о получении денежной компенсации вместо земли. В Нарьян-Маре сумма равна 1 млн рублей, в поселке Искателей — 600 тыс., в сельских поселениях округа — 450 тыс.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина в беседе с корр. ТАСС отметила, что, несмотря на предоставление многодетным бесплатной земли, жилищный вопрос остается очень острым.

— Норма есть, земельные участки активно выделяются, но многодетным семьям зачастую нужна еще и материальная помощь, чтобы начать стройку. У кого-то при этом нет возможности подвести газ или электричество к участку, — объяснила она.

По данным председателя заксобрания Владимирской области Владимира Киселева, его регион — единственный, где по инициативе губернатора Светланы Орловой работает пилотный проект "Дом для многодетной семьи", по которому семья получает не только земельный надел, но и 200 м3 леса и субсидию 600 тысяч рублей на строительство дома. В 2016 году до 100 тысяч рублей увеличилась выплата при рождении тройни.

В Якутии многие семьи не могут строить дома на своих участках, потому что там нет ни дорог, ни электричества. В конце 2016 года в Якутии вышел указ о создании этой инфраструктуры из средств республиканского бюджета в течение ближайших трех лет.

Не ради наград

Многодетных семей в России поддерживают не только деньгами, но и наградами и орденами. В Новгородской области в 2013 году ввели областную награду — почетный знак "За верность родительскому долгу". Ею награждают тех, кто не только воспитал четверых и более детей, но и сами работали всю жизнь. К знаку прилагается 100 тысяч рублей.

В январе 2017 года появился новый почетный знак в Сахалинской области: "Родительская слава". Им будут награждать тех сахалинцев и курильчан, кто воспитывает пятерых и более детей и живут на островах 10 и больше лет. Вместе со знаком семье выдается 100 тысяч рублей.

"Роди патриота"

В Ульяновской области в 2005 году запустили акцию "Роди патриота в День России". За эти годы в ней участвовали более девяти тысяч женщин. Главный приз — УАЗ "Патриот".

— Акция позволила увеличить число многодетных семей: каждый год в регионе их количество растет более чем на тысячу и теперь их 10 311, — уточнили в пресс-службе.

Ради будущих детей и родителей за девять месяцев до 12 июня работодателям даже рекомендуется отпускать сотрудников на час раньше — в этот день в регионе проводится день семейного общения.

Сейчас акцию решили расширить и реализовать проект "Патриот 2030": семьи, нуждающиеся в поддержке, паспортизируют, после чего они будут участвовать в различных программах поддержки, в частности, социальные работники будут помогать присматривать и ухаживать за детьми до трех лет.