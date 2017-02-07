В 2017 году по ФЦП отреставрируют пять объектов культурного наследия Чечни

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Пять объектов культурного наследия (ОКН) Чечни будут отреставрированы в 2017 году в рамках федеральной целевой программы. Планируется, что до 2018 года все археологические объекты будут включены в реестр ОКН. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета правительства республики по охране и использованию культурного наследия Абу Исаев.

"В рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в 2017 году проведут ремонтно-реставрационные работы на боевой башне, входящей в историко-архитектурный комплекс "Цой-Педе". Также разрабатывается проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ на боевой башне у подножья мыса развалины Малхиста, Макажойских боевых башен, мечети, Хойской мечети и Хаскалинской боевой башни. Такие работы мы уже провели на боевой башне над некрополем и в святилищах № 1, 2 так называемого Города Мертвых", - отметил собеседник ТАСС.

В результате последней инвентаризации, проведенной на территории республики, дополнительно выявлен 141 объект средневековой архитектуры и 235 объектов археологического наследия. В целом же под охраной государства находится более 1050 памятников.

"Эта работа у нас не закончена, многие участки остались из-за труднодоступности и в силу того, что не все территории до конца разминированы. До 2018 года мы должны включить в реестр объектов культурного наследия России все объекты, которые находятся на территории Чечни", - сообщил Исаев.

Культурный потенциал

По словам Исаева, во время военных действий в той или иной мере пострадало около 40% чеченских башен и склепов, находящихся на территории Аргунского музея-заповедника. Огромный ущерб был нанесен памятникам градостроительства и архитектуры, из 55 в Грозном осталось только 12.

"Наш регион имеет высокий культурный потенциал, и обусловлено это археологическими, архитектурными и историческими объектами эпохи раннего средневековья. Это уникальные пещерные гроты, усыпальницы, грунтовые могильники, подземные и надземные родовые склепы, замковые комплексы. Если говорить об объектах федерального значения, то это город мертвых Цой-Педе и комплекс Пакочи, а также городища и курганные группы", - рассказали ТАСС в комитете правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия.

Привлечение инвестиций

Одной из приоритетных задач, озвученных руководством Чечни, является развитие механизма государственно-частного партнерства для восстановления объектов культурного наследия как один из способов привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффективности бюджетного финансирования.

"Мы проводим консультации с представителями тейпов (родовых союзов - прим. ТАСС), желающих сохранить и восстановить свои фамильные башни и родовые святилища. При этом уведомляем, что все работы, проводимые на объектах культурного наследия, должны соответствовать нормативам, и все необходимо согласовывать с властями. Это не значит, что если человек восстановил башню, она становится его собственностью", - пояснил Абу Исаев.

Поддержку в восстановлении объектов культурного наследия также оказывает региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. На данный момент за счет фонда восстанавливают историко-архитектурный комплекс в Шаройском районе.

Неизведанная Чечня

Уникальные памятники культуры сохранились в Чеченской Республике по причине своей труднодоступности. Открытием прошлого года стала историческая область Нашха, где только сейчас проложили дорогу до Галанчоржского озера.

"После депортации в 1944 году Нашха оставалась безжизненной территорией, и сейчас руководство республики принимает меры, чтобы возродить этот красивейший край Кавказа. Там уже отреставрировали родовые башни нескольких тейпов, включая и беноевскую", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, историческая область Нашха считается прародиной всех чеченцев. Многие современные родовые тейпы берут свое начало именно оттуда.

"Согласно преданию, там, на вершине священной горы Ерде- корта, восседали 12 старейшин и образовывали Мехк-кхел - Суд страны. На территории того же общества нашхой находится и поселение Муоцар, где, по рассказам, располагалась священная печать и кольцо нахов, а также священный котел. На этот котел были вбиты медные пластины, на которых были написаны названия исконно чеченских тейпов", - рассказал Исаев.