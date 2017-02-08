Дети-антифашисты: маленькие солдаты большой войны

Больше 70 лет назад даже детям, иногда совсем маленьким, пришлось прервать учебу и вместе со взрослыми вступить в жестокую борьбу. В нашей стране таких отважных детей, пожалуй, больше, чем в любой другой. Они справились с задачей на отлично, показав удивительные для подростков силу характера и смелость. Они шли на риск, а часто и на смерть, но не сомневались ни в своих силах, ни в правильности своих поступков. Мы расскажем о тех, чьи истории сегодня мало кто знает.

Виктор Новицкий, Новороссийск (1927–1942)

Витя Новицкий © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Витя Новицкий жил в старинной башне на Октябрьской площади. При обороне этой башни он и был зверски убит за день до своего 15-летия.

С начала войны Витя помогал раненым в госпиталях, весной 1942 года сбежал на фронт, где был “сыном полка” и участвовал в боях, где овладел многими видами стрелкового оружия и метанием гранат. Был ранен и отправлен домой, в Новороссийск, куда и пришла за ним война.

В то время, как с пристани отправлялись в Геленджик воинские части и мирные жители, немцы вплотную подошли к Октябрьской площади. Их необходимо было задержать. На башне была оборудована пулеметная точка. Маленькому, всего из двоих человек, гарнизону помогал и Витя.

Фашисты пулеметную точку обнаружили и стали обстреливать ее из танка. Обоих краснофлотцев, Цыбенко и Гришина, вскоре убило, и Витя остался один.

Стреляя из пулемета, бросая гранаты, мальчик оборонял башню два часа, но гитлеровцам все же удалось к ней пробраться, после чего подростка схватили, облили горючей жидкостью и подожгли.

Именем Виктора Новицкого названы улица в Новороссийске и сухогрузный теплоход, а древнюю башню в 1956 году снесли, установив на ее месте обелиск защитнику Новороссийска Виктору Новицкому.

Виктор Черевичкин, Ростов-на-Дону (1925–1941)

Витя Черевичкин © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Витя Черевичкин держал голубей и страстно любил небо. Как многие мальчишки тогда, мечтал стать летчиком. К началу войны окончил восемь классов, поступил в ремесленное училище.

— Голубей своих просто обожал. В карманах у него всегда были для них семечки, вспоминает сестра, Анна Аксененко (Черевичкина).

В школе учился хорошо, а вот поведением примерным не отличался. Упрямый характер проявился и когда началась война, и в Ростов впервые вошли немцы.

Витя стал связным у военных. Для того чтобы привязывать к лапкам голубей записки с данными, ему нужны были нитки. Нитки были дорогими, и найти в оккупированном городе их было непросто.

— Помню, Витенька подходит ко мне и на ухо просит ниток принести. Мол, мамка ему не дает. Я говорю: давай я сама тебе пуговицу пришью. А он смеется: мне не пуговицы, а нитки нужны, — рассказывает Анна Ивановна.

Немцы обоснованно усмотрели в птицах-связистах угрозу, поэтому одним из первых указов оккупационных властей в Ростове было уничтожение почтовых голубей.

Витя указу не подчинился и птиц своих не уничтожил.

— В тот день он ушел из дома как обычно, — продолжает сестра Виктора. — Не прошло и получаса, как вижу в окно: ведет Витеньку во двор немец с винтовкой. И ведет к сарайчику. Все решили, что его застрелят там же, в голубятне. А оттуда вдруг взмыли в небо голуби.

Витя был расстрелян в сквере имени Фрунзе. Фотография убитого Виктора Черевичкина с мертвым голубем в руке фигурировала среди материалов обвинения на Нюрнбергском процессе.

На следующий день немцы были выбиты из Ростова.

Именем Виктора Черевичкина названа улица 2-я Майская, на которой жила до войны его семья, и парк в Ростове-на-Дону.

Валентина Зенкина, Брест (род. 1927)

Валя Зенкина © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Валя — одна из немногих из оставшихся в живых детей — героев Великой Отечественной. Рассказ о ней основан на воспоминаниях защитника Брестской крепости Сергея Бобренка.

В мае 1941 года девочка отпраздновала свое 14-летие. Училась она отлично и не догадывалась, что в следующий класс перейдет не скоро. Ей одной из первых пришлось испытать огонь войны.

Отец с началом войны сразу ушел на защиту Брестской крепости, а Валя и ее мать попали в плен. Фашисты отправили девочку в крепость, чтобы передать советским солдатам приказ сдаваться.

Попав в крепость, Валя осталась там ухаживать за ранеными. Все, что ей было известно о вооружении и расположении немцев, она сообщила бойцам.

Потом, когда штурмы немцев стали совсем ожесточенными, всем, кто мог держать оружие, пришлось обороняться. Чтобы спасти женщин и детей, командование Брестской крепости решило вывести их из-под огня и переправить на другой берег реки Мухавец. Валя просила оставить ее, но потом вынуждена была выполнить приказ. Но война для Вали на этом не закончилась: девочка продолжила ее в партизанском отряде, воюя смело и наравне со взрослыми.

После войны Валентина Зенкина была награждена орденом Красной Звезды.

Лариса Михеенко, Ленинград (1929–1943)

Лариса Михеенко © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Лара родилась в Ленинградской области, в поселке Лахта. Летом 1941 отдыхала с бабушкой в деревне Печенево Калининской области, где и застала ее война.

В 1943 году 13-летним девочкам стали приходить повестки об угоне на работы в Германию. Лара с подругами решили уйти в леса — к партизанам. Так они стали разведчицами: ходили по деревням, узнавали о количестве немцев, домах, в которых они квартируют, местонахождении их боевых точек, количестве техники и боеприпасов. У Лары это получалось особенно хорошо: она была малорослой, в 13 лет выглядела на восемь, поэтому ей было проще оставаться незамеченной.

Все данные, полученные девочкой, партизаны использовали в своих операциях.

Ближе к осени 1943-го года Ларе стали поручать диверсии: она хорошо ориентировалась на местности, была смелой и выдержанной. Так она стала отбивать у фашистов деревенский скот, подрывать мосты, пуская под откос поезда и нанося урон немцам.

Последнее задание Лары было в деревне Игнатово, куда она отправилась с двумя взрослыми партизанами. Но группу выдали немцам, и в завязавшейся перестрелке партизаны погибли, а Лару схватили, жестоко пытали, а затем расстреляли.

В школе № 106 Санкт-Петербурга до сих пор стоит парта, за которой когда-то сидела Лара Михеенко. За ней теперь учатся лучшие ученики. На дверной табличке кабинета надпись: «Здесь училась героическая партизанка Лариса Михеенко».

Лариса Михеенко посмертно награждена Орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени

Василий Коробко, село Погорельцы (1927–1944)

Василий Коробко © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Летом 1941 года, когда фронт подошел вплотную к селу Погорельцы, отступление наших частей прикрывала рота. Тогда Василий Коробко и начал воевать, а затем и партизанить. Сначала он просто подносил патроны, потом выполнил первое задание: проник в школу, занятую немцами, и вынес оттуда пионерской знамя, которое надежно спрятал.

Затем по собственной инициативе подпилил сваи моста и вытащил крепления, после чего рухнул первый же проезжающий по мосту немецкий БТР.

А потом Василию поручили важную и рискованную работу: стать разведчиком в немецком штабе. Он был там истопником и подсобным рабочим. Никто не мог догадаться, что Василий внимательно присматривается к чертежам, прислушивается к беседам, а всю добытую информацию передает партизанам.

Как-то немцы заставили мальчика как местного жителя вести их в лес, чтобы увидеть, откуда совершают вылазки партизаны. Но Вася вывел их к полицейской засаде. В темноте гитлеровцы приняли полицию за партизан и открыли интенсивный огонь. Обе стороны понесли значительные потери.

Василий со взрослыми товарищами уничтожили девять немецких эшелонов и сотни гитлеровцев. В одном из боев мальчик погиб.

Посмертно Василий Коробко награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Надежда Богданова, Витебск (1932-1991)

Развернуть Надя Богданова © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины" Надя Богданова © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

Надежда — одна из самых маленьких и немногих выживших, несмотря на две казни. Ей было девять лет, когда она сошла с поезда, который вез ее детдом в эвакуацию из Белоруссии в Киргизию, и отправилась воевать. Она стала разведчицей в партизанском отряде Ивана Дьячкова: худенькая и маленькая, под видом нищенки она бродила среди фашистов, получая ценнейшие сведения, которые помогали отряду.

Вместе с партизанами они взрывали фашистские штабы, пускали под откос эшелоны со снаряжением, минировали объекты.

Впервые она попала в плен к немцам, когда вывесила 7 ноября 1941 года красные флаги в оккупированном Витебске. Маленькую девочку били шомполами, пытали. Когда ее привели для расстрела ко рву, обессиленная девочка упала туда, на долю секунды опередив пулю. Партизаны нашли ее там живой.

Второй раз Надю арестовали в конце 1943-го. Чтобы добиться сведений, на морозе ее обливали ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. У Вали снова не хватило сил, гитлеровцы посчитали ее мертвой и бросили в деревне Карасево как раз перед освобождением советскими солдатами. Надя не могла двигаться и почти ничего не видела. Зрение ей восстановил после войны академик Филатов.

Бойцы партизанского отряда считали Надю погибшей. Только в 1960 году ей удалось встретиться с ними.

Надежда Богданова награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями.

Владимир Казначеев, деревня Соловьяновка, Брянщина (род. 1928)

Развернуть Володя Казначеев © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины" Володя Казначеев © Военно-исторический музей "Юные защитники Родины"

В 1941 году, после расстрела матери, которая была связной у партизан, Володя, его брат и сестра пришли к партизанам в Клетнянские леса на Брянщине.

В отряде была "партизанская школа" — готовили будущих минеров, подрывников. В итоге Володя пустил под откос восемь эшелонов. Прикрывал он и отходы группы, бывал связным, разведчиком — приносил из Клетни ценнейшие сведения. С наступлением темноты расклеивал листовки.

Володя стал известен и среди фашистов: за его поимку фашисты назначили награду, не подозревая, что их враг — ребенок.

Он воевал наравне со взрослыми до самого освобождения Брянщины от немцев.

Владимир Казначеев награжден орденом Ленина, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Это лишь малая часть военных детских историй. Сколько маленьких, но отважных бойцов участвовали в войне, подсчитать невозможно: часто командиры детские имена в батальонные и ротные списки не заносили.

В Курске есть военно-исторический музей “Юные защитники Родины” — единственный в своем роде. 23 февраля музею исполняется 40 лет. Сотрудники музея собрали уникальную информацию: установили свыше 10 тысяч имен маленьких партизан и детей полков.

Юлия Авдеева