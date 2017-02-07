САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Арктический экономический совет может создать постоянную площадку в Петербурге. Данная идея обсуждалась во вторник на встрече губернатора Георгия Полтавченко с членами Руководящего комитета Арктического экономического совета, сообщает пресс-служба Смольного.

"Правительство Санкт-Петербурга открыто к широкому диалогу по вопросам развития Арктики. Губернатор отметил, что если будет принято решение создать в Петербурге постоянную площадку Арктического экономического совета, городские власти его всецело поддержат. Губернатор также распорядился подготовить предложения, по которым Петербург готов сотрудничать с Советом ", - говорится в сообщении Смольного по итогам закрытой встречи.

Полтавченко рассказал о создании в Петербурге совместно с компанией "Газпром" Арктического кластера, в который входят и крупнейшие судостроительные предприятия. "Мы строим новые ледоколы, в том числе атомные, танкеры и суда для снабжения буровых платформ. У нас работают крупнейшие топливно-энергетические компании, имеющие, в том числе, опыт по добыче углеводородов на шельфе мировых океанов. Петербург сегодня стал основной площадкой для размещения заказов в национальных арктических программах", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в арктическом проекте будут принимать участие малый и средний бизнес, а также богатая на креативные идеи и инновационные подходы к работе петербургская молодежь. В Петербурге сосредоточено большое количество профильных вузов, где готовят студентов по арктическим направлениям. В 2016 году в Санкт-Петербурге был создан Арктический молодежный центр, а также Центр арктических инфокоммуникаций.

Ранее ТАСС со ссылкой на Полтавченко сообщал, что компания "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга планируют совместно создать Арктический кластер. Его цель - консолидация всех возможностей города, его предприятий, научных организаций, конструкторских бюро для создания современной техники и оборудования для освоения арктического шельфа. Планируется, что "Газпром" будет одним из главных и ведущих заказчиков, о чем достигнута договоренность с руководством компании.