Жители четырех регионов РФ пока не подали ни одной заявки на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители четырех российских регионов - Адыгеи, Ингушетии, Ненецкого автономного округа (НАО) и Тувы - пока не подали ни одной заявки на получение "дальневосточного гектара", сообщает Минвостокразвития. С 1 февраля началась реализация третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре", когда все жители страны могут претендовать на получение земли.

"С начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре" подано более 15,3 тыс. заявок на получение земли на Дальнем Востоке. Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 81 региона России", - приводит пресс-служба Минвостокразвития слова главы министерства Александра Галушки.

В десятку регионов, жители которых подали больше всех заявок на землю за время реализации закона, вошли Приморье, Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область, Амурская область, Камчатский край, Москва, Магаданская область. Закон о "дальневосточном гектаре" начал работать с 1 июня, первыми получить землю смогли жители Дальнего Востока.

С началом реализации третьего этапа закона ежедневно регистрируется более 2 тыс. заявок. Всего с начала работы закона за гектаром обратились более 53,6 тыс. человек, зарегистрировано более 2 млн посещений сайта "НаДальнийВосток.рф", на котором можно оставить заявку на получение участка, определить его координаты, получить консультацию специалиста и ознакомиться с бизнес-идеями, которые можно реализовать на земле.