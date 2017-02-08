Детей старше трех лет обеспечили местами в детсадах Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Дети старше трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях большинства регионов Дальнего Востока. Теперь власти решают, как устранить очередь в детсады для детей младше трех лет.

"В Хабаровском крае обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет. Мы приступили к решению этой задачи еще в 2011 году. За шесть лет в крае создано около семи тыс. новых дошкольных мест. На эти цели направлено почти 4 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов", - сообщил губернатор Вячеслав Шпорт.

Схожая ситуация и в Сахалинской области, где за последние годы введено свыше 6,5 тыс. мест для дошкольников. "По данным на конец 2016 года, дошкольные учреждения области посещают более 27 тыс. детей, ожидают места свыше 12 тыс. малышей до 3 лет. Очереди для детей старше 3 лет в области нет, островной регион на год раньше срока выполнил соответствующее поручение президента", - сказали в сахалинском Минобразования.

В Еврейской автономной области власти также заявляют о полном решении проблемы очередности в детских садах для ребятишек старше 3 лет. В Приморье эта проблема решена еще в 2014 году, всего же в крае с 2012 года создано более 16 тыс. дошкольных мест благодаря реконструкции 28 старых и строительству 14 новых зданий, а также открытию 276 дополнительных групп в действующих учреждениях.

"В 2016 году в Магаданской области удалось ликвидировать очередность в детские сады для ребят в возрасте от 3 до 7 лет, значительно сократилась очередность детей в возрасте до 3 лет", - сказали в Минобразования региона. По состоянию на конец 2016 года, в очереди на места в детсады находится 171 ребенок младше летнего возраста.

Власти Якутии, где также все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, намерены до 2020 года закрыть очередь и для малышей младше 3 лет. "Сейчас 31% детей этого возраста обеспечены местами в дошкольных учреждениях - это 9,1 тыс. человек. Приоритетной задачей на 2017 год является обеспечение доступности вариативных форм дошкольного образования для детей младше трех лет", - сказала первый замминистра образования и науки республики Феодосия Габышева.

Частные детсады, группы вечернего и выходного дня

Создавая дополнительные места для детей, власти поддерживают создание частных детсадов. Негосударственный сектор дошкольного образования, к примеру, активно развивается в Хабаровском крае. "Работает свыше 20 частных детских садов, услуги по уходу и присмотру за детьми оказывают более ста индивидуальных предпринимателей… Частные детские сады получают из нашего бюджета компенсацию понесенных затрат на образовательный процесс. В 2015 году ее размер составил 135 млн рублей, в 2016 году - 152 млн рублей", - рассказал губернатор.

В Якутии в 2016 году благодаря развитию частных детсадов, домашних групп и других вариативных форм удалось создать 2,3 тыс. дополнительных мест. Частные лицензированные детсады в республике получают субсидию из госбюджета - 10,7 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. Эти средства идут на зарплату воспитателям, организацию питания и компенсацию части коммунальных услуг, а также на внедрение образовательных программ. Всего в 2016 году на эти цели в регионе направили свыше 308 млн рублей.

Вариативные формы дошкольного образования развиваются и на Сахалине. В островном регионе услугами групп присмотра и ухода, частных детсадов, консультационных центров, групп выходного дня и служб ранней помощи охвачено более 900 малышей.

"В областном бюджете предусмотрены средства негосударственным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, в том числе на оплату труда и учебные расходы. Кроме того, в 2016 году семь предпринимателей и три коммерческих организации получили субсидию из областного бюджета - около 10,5 млн рублей. Имущественную поддержку оказали трем предпринимателям", - уточнили в министерстве образования области.

Есть на Сахалине и такая инновация, как группы вечернего пребывания и выходного дня для детей дошкольного возраста. По вечерам с детьми занимаются в 38 дошкольных учреждениях семи муниципалитетов. Группы выходного дня пока работают только в Южно-Сахалинске, Невельске и Углегорске, всего их восемь. С февраля они откроются в Охе и Поронайске. С 2017 года их наличие станет одним из показателей эффективности работы мэров.

Очереди и жалобы на льготников в Забайкалье

На фоне Дальнего Востока более сложной выглядит ситуация в ближайшем к нему Забайкальском крае. Здесь власти рассчитывают ликвидировать очереди в детские сады в 2017 году. В конце 2016 года, по словам губернатора, в очереди находились около 3 тыс. детей. При этом за время реализации "майских" указов президента в дошкольных учреждениях края удалось дополнительно ввести 7 тыс. мест.

Исходя их этого, депутаты комитета по социальной политике Заксобрания Забайкалья в начале февраля рекомендовали региональному парламенту отклонить законопроект, предложенный прокуратурой и увеличивающий категории льготников на первоочередное предоставление мест в детсадах.

"Прокурор края предложил дополнить региональное законодательство положением о том, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку или в приемную семью, в первоочередном порядке предоставляются места в детсадах по месту жительства. По данным авторов законопроекта, в случае принятия закона таким детям-сиротам потребуется порядка 50 мест в детсадах Читы и более 100 мест - в дошкольных учреждениях районов края", - сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

Законопроект внесли в парламент еще в марте 2016 года, после чего он неоднократно обсуждался. Категорическое несогласие с позицией прокуратуры высказал министр образования, науки и молодежной политики края Андрей Томских. Свою позицию он аргументировал тем, что Минобразования РФ называет не допустимым создание регионами преимуществ при приеме детей в детсады. Категории тех, кому предоставляются места во внеочередном и первоочередном порядках, очень многочисленны, они обозначены федеральными ведомственными документами.

К внеочередным категориям относятся, например, чернобыльцы, дети граждан из подразделений особого риска, потерявшие кормильца, дети судей, прокуроров, сотрудников следственного комитета. Категория на первоочередное зачисление также включает достаточно длинный перечень, в который, в том числе, входят многодетные семьи, дети одиноких матерей. Министр пояснил, что федеральная система направлена на унификацию формирования очереди, поэтому во всех регионах действует одинаковый перечень внеочередников и первоочередников.

"В Чите очередь в детсады ежегодно колеблется от двух до трех тысяч детей. Многочисленные льготники - тема постоянных жалоб забайкальцев. Мы не имеем права устанавливать такие преференции. Но если даже и даем кому- то преимущество, то должны понимать, что этим ущемляем гораздо большее количество людей, что вызывает сильное социальное напряжение в обществе. У нас воспитатели и учителя, работая в системе образования, не имеют возможности устроить своих детей. Очередь движется в обратном направлении", - отметил министр.