Затопление Yeruslan грозит ущербом экологии Амурского залива в 87 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ущерб экологии в случае затопления в Амурском заливе иностранного судна Yeruslan может составить 87 млн рублей. Предотвратить его можно, отбуксировав судно на новое место, проработкой этого вопроса занимаются специалисты нескольких ведомств, сообщили ТАСС в Тихоокеанском морском управлении (ТМУ) Росприроднадзора.

"Вред, который может быть нанесен экологии в случае затопления судна, рассчитан и составляет 87 млн рублей: ущерб на 80 млн рублей само судно, ущерб на 7 млн рублей будет нанесен в случае разлива топлива. Методики расчета ущерба от мусора на льду вокруг судна нет, это в целом беспрецедентный случай", - сказал представитель ведомства.

Сложности буксировки

Представитель приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота сообщил ТАСС, что для буксировки Yeruslan на новое место необходимо провести серьезную подготовительную работу.

В частности, придется откачать воду из судна, заделать все отверстия, возможно, потребуется прибегнуть к помощи водолазов, для безопасности которых придется обколоть лед. Кроме того, необходимо будет пробить канал для его движения, а для буксировки может понадобиться не один, а два буксира. Подобные работы могут обойтись в сумму от 4 млн рублей.

"Буксировать судно нужно, так как сейчас оно стоит фактически без якорей, и, когда лед начнет таять и дрейфовать, Yeruslan может понести куда угодно, также велика вероятность что он просто утонет. Сейчас необходимо определить его дальнейшую судьбу, источник финансирования и то, куда его тащить", - сказал собеседник.

По его словам, в ближайшее время специалистам предстоит определить, к какому причалу можно будет поставить судно, кто будет заниматься буксировкой и подготовкой к ней, кто оплатит работы и кто будет отвечать за Yeruslan после этого.

Специалисты экстренных служб и надзорных органов говорят, что стандартных вариантов и конкретной схемы решения этой проблемы не существует, так как ситуация с Yeruslan беспрецедентная.

Судьба Yeruslan

Ранее сообщалось, что судно находится в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока. 31 января на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. 1 февраля стало известно, что пожар на Yeruslan потух.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. В конце января местные журналисты, которые поднялись на судно, рассказали, что экипаж его покинул, а помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.

По факту хищений на судне транспортная полиция начала проверку. Также она организовала патрулирование, чтобы обеспечить сохранность имущества.