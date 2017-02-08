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Новые поселения для владельцев "дальневосточных гектаров" предложили создавать в Приамурье

В стране
8 февраля, 9:46 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 8, февраля. /ТАСС
С началом реализации третьего этапа закона ежедневно регистрируется более 2 тыс. заявок
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Новые населенные пункты предложили создавать в Амурской области для владельцев "дальневосточных гектаров", сообщила пресс-служба администрации Благовещенского района со ссылкой на главу Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке Валентина Тимакова.

"Мы планируем выйти с такой инициативой и рассмотреть три-четыре точки, где наблюдается высокая концентрация получателей гектаров. Например, в Новопетровке - там зарегистрировано более сотни новых собственников земель. Мы готовы предложить безвозмездную организацию селений и сформировать орган управления из числа граждан, если владельцы "дальневосточных гектаров" одобрят такую инициативу. Это будет новое селение, новая точка на карте", - говорится в сообщении.

Такие объединения, по замыслу авторов инициативы, помогут людям быстрее освоить земельные участки. Этому поспособствует и то, что с 1 марта владельцы гектаров в Амурской области смогут подавать заявки на получение банковского кредита с процентной ставкой 8% годовых на срок до пяти лет. Власти полагают, что такой подход поможет стимулировать создание поселений, ведь владельцам гектаров будет выгоднее объединяться и подавать коллективные заявки на оформление кредита.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.

С началом реализации третьего этапа закона ежедневно регистрируется более 2 тыс. заявок. Всего с начала работы закона за гектаром обратились более 53,6 тыс. человек, зарегистрировано более 2 млн посещений сайта "НаДальнийВосток.рф", на котором можно оставить заявку на получение участка, определить его координаты, получить консультацию специалиста и ознакомиться с бизнес-идеями, которые можно реализовать на земле.

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