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Контрабанда нефрита в Китай через Забайкалье сократилась более чем вдвое

В стране
8 февраля, 10:38 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По итогам 2016 года сотрудники Читинской таможни изъяли 203,9 кг нефрита. В 2015 году было изъято 500 кг
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©  Артем Коротаев/ТАСС

ЧИТА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Незаконные поставки нефрита в Китай через пункты пропуска в Забайкальском крае за год сократились более чем в два раза: с 500 кг в 2015 году до 204 кг - в 2016-м. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Читинской таможне.

"По итогам 2016 года сотрудники Читинской таможни изъяли 203,9 кг нефрита. Возбуждено 22 административных дела", - сказали в ведомстве. Представители таможни подчеркнули, что значительное снижение контрабанды - результат комплексной работы как правоохранительных органов в Республике Бурятия, так и таможни в Забайкальском крае.

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В ведомстве отметили, что теперь на границе чаще задерживают небольшие партии минерала, к тому же плохого качества. "Возможно, идут остатки, добытые ранее. Или эти камни добыли, или украли с менее значительных месторождений", - пояснили в таможне.

В 2015 году в Забайкалье возбудили свыше 40 административных дел по фактам контрабанды нефрита в Китай, вес изъятых камней тогда составил около 500 кг.

Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. В Китае и странах Юго-Восточной Азии его называют "зеленым золотом" и "священным камнем". Цена минерала в КНР может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.

Свыше 90% балансовых запасов сортового нефрита России сосредоточено в Бурятии. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок.

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