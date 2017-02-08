На Урале рабочие снесли ледовый городок, когда там находились дети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи со сносом ледового городка в городе Качканаре в Свердловской области в то время, когда там находились дети, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Была организована проверка по сообщению о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, по сносу ледового городка при наличии на данной площадке детей. Предварительно установлено, что 28 января производился снос строительной техникой ледового городка у Дворца культуры в городе Качканар в то время, когда на данной площадке находились дети, которые катались с горок", - говорится в сообщении.
По предварительны данным, коммунальные службы начали снос городка по распоряжению администрации городского округа. "Никаких мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в частности, по установке ограждений, предпринято не было. Никто из детей не пострадал", - добавили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящее время устанавливается организация, проводившая работы. "Действиям работников организации, не установивших ограждения на период проведения работ, а также действиям должностных лиц администрации городского округа будет дана принципиальная правовая оценка с принятием мер прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.