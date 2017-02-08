Тотальный диктант на китайском языке впервые написали во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Институт Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 8 февраля впервые провел во Владивостоке тотальный словарный диктант на китайском языке. Свои знания иероглифики проверили 59 учащихся 3-8 классов, сообщила корреспонденту ТАСС замдиректора института Наталья Шульга.

"Финальный тур тотального словарного диктанта по китайскому языку прошел сегодня для учащихся 3-5 и 6-8 классов. На мероприятии присутствовала делегация КНР, ее возглавил генеральный консул этой страны во Владивостоке Янь Вэньбинь. 15 февраля состоится вторая часть финального тура, ее участниками станут учащиеся старших классов и студенты 1-4 курсов", - сказала Шульга.

В декабре 2016 года по инициативе Института Конфуция ДВФУ был организован и проведен отборочный тур диктанта среди учащихся средних специальных и общеобразовательных учреждений и вузов Приморского края. В нем приняли участие 465 школьников и 74 студента. В итоге участниками финального тура диктанта стали 125 человек - 93 школьника и 32 студента, которые показали самые высокие предварительные результаты.

Подобно тому, как проходят тотальные диктанты в Китае, участникам заключительного этапа предложено написать экспресс-диктант на небольших досках, чтобы результат видели не только члены жюри, но и болельщики. Экспресс-туры проходят поэтапно "на убывание числа конкурсантов", пока не остается пять лучших участников в каждой возрастной группе. Среди них и определяется один абсолютный победитель, а жюри присуждает два вторых и три третьих места среди лучших конкурсантов.

"Итоги диктанта среди учащихся 3-5 и 6-8 классов и победители в возрастных группах будут озвучены в четверг. Все финалисты получат сертификат об участии в тотальном диктанте, а победители будут награждены почетными грамотами и призами", - добавила Шульга.

Институты Конфуция - сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Государственным комитетом по распространению китайского языка за рубежом министерства образования КНР совместно с зарубежными вузами и синологическими центрами.