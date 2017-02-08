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Участники экспедиции РГО оценили качество воды рек Крыма

В стране
8 февраля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В результате исследований удалось собрать данные по природноочаговым болезням с локализацией случаев заражения
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Крымской комплексной экспедиции 2015-2016 годов получили эколого-геохимические данные о состоянии и качестве вод крупнейших рек полуострова и прибрежной акватории Черного моря, рассказали члены Русского географического общества (РГО) на заседании Медиагруппы РГО.

В частности, ученым удалось проанализировать основные механизмы водообмена между прибрежной зоной и открытыми частями Черного моря. Это поможет определить пути распространения антропогенных загрязнений, указано в материалах РГО. Гидрологи работали в Алуште, Балаклаве, Севастополе, в прибрежной зоне Южного берега Крыма.

"Проект "Крымская экспедиция" направлен на комплексную оценку эколого-географических и социально-экономических условий перспективного развития территории Республики Крым и г. Севастополь в современных условиях", - отмечается в материалах РГО.

Помимо гидрологических исследований также были проведены работы в области океанографии, геохимии, экологии, медико-географические, ландшафтные и рекреационно-географические исследования.

Ученым удалось собрать данные по природноочаговым болезням с локализацией случаев заражения, информацию о носителях и переносчиках для медико-экологической оценки территории и выявления ограничений при развитии туристической деятельности.

Крымская экспедиция стала одной из 60, которые проходят под эгидой Русского географического общества.

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