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Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу Урала

В стране
8 февраля, 14:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
По данным Росприроднадзора, по суммарному выбросу лидируют Свердловская и Челябинская области, а также Югра
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосферу Уральского федерального округа (УрФО) ежегодно загрязняют почти 4 млн тонн загрязняющих веществ, большая часть из них - 3,1 млн тонн - приходится на предприятия и около 700 тыс. тонн на автотранспорт. Об этом сообщил на совещании в Екатеринбурге начальник департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, не уточняя динамику.

"На территории округа ежегодно образуется 3,8 млн тонн выбросов загрязняющих веществ. По суммарному выбросу в атмосферу в УрФО лидирует Свердловская область - 1,4 млн тонн, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 1,38 млн тонн и Челябинская область - почти 627 тыс. тонн", - отметил глава департамента.

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По его словам, в уральских городах сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы прежде всего из-за значительной сосредоточенности предприятий и ежегодного роста численности автотранспорта при низкой рассеивающей способности атмосферы. В ХМАО и ЯНАО основными загрязнителями атмосферы являются предприятия нефтегазового комплекса, сжигающие попутный газ в факелах, - около 60% выбросов.

Сброс сточных вод и разливы нефти

Леонтьев уточнил, что в 2016 году в УрФО было сброшено свыше 4,4 млрд куб. метров загрязненных сточных вод. "Максимальный объем сбросов сточных вод - более 1,5 млрд куб. метров в год - наблюдается в ЯНАО. Особую опасность для рыбных запасов представляет загрязнение Обской и Тазовской губ, в акваториях которых содержание нефтепродуктов на отдельных участках во много раз превышает ПДК. Еще более усугубляет эту ситуацию крупномасштабное освоение углеводородного сырья", - сказал он.

По словам главы департамента, высокая степень техногенного воздействия на природу Ханты-Мансийского округа-Югры определяется растущей аварийностью на нефтепромыслах и магистральных трубопроводных системах. "Так, за 2016 год в управление по ХМАО-Югре поступила информация о 3368 порывах трубопроводов на территории округа. Объем разлившейся нефти (нефтепродуктов) составил 42 тонны, площадь загрязненной территории составил 30 гектар. Общая сумма причиненного вреда составила почти 710 млн рублей, взыскано 447 млн рублей.

Экологический ущерб

В округе отмечается и большой накопленный экологический ущерб.

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"Один из примеров - а их у нас немало - это Шахтное поле Крылатовско-Чесноковского золотокварцевого месторождения, где более 200 лет велись работы. Было принято решение о мокрой консервации подземного рудника. К 2008 году процесс завершился, и началось подтопление поселка Крылатовский. В 2009 году на его территории была введена чрезвычайная ситуация. Сегодня для поддержания безопасного уровня подземных вод насосы работают в постоянном режиме", - отметил руководитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Уральский регион - один из самых богатых минерально-сырьевых регионов России. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и осваиваются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% отечественных запасов нефти (6% - мировых) и 77,8% запасов газа (26% - мировых).

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