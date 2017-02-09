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В ЕАО в 2016 году построили жилья на 28% больше, чем годом ранее

В стране
9 февраля, 4:59 UTC+3 БИРОБИДЖАН БИРОБИДЖАН 9, февраля. /ТАСС
За прошедший год из аварийного жилья были переселены 650 человек
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БИРОБИДЖАН, 9 февраля. /ТАСС/. Объемы введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году в Еврейской автономной области выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом и достигли 76 тыс. кв. м. Жилых многоквартирных домов было построено на 40% больше. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Почти на 28% увеличились в области объемы ввода жилья в 2016 году. В эксплуатацию введено около 76 тыс. кв. м жилых помещений. На 40% по сравнению с 2015 годом в регионе построено многоквартирных жилых домов", - сказала собеседница агентства.

По оценке губернатора ЕАО Александра Левинталя, рост жилищного строительства стал возможен за счет принятия в регионе ряда мер. "Мы договорились с руководством Теплоозерского цементного завода на поставку цемента строительным компаниям по сниженной цене", - рассказал глава региона.

Он добавил, что в Облученском районе из-за повышенной сейсмичности и удаленности территории на основании госэкспертизы за счет областного бюджета была увеличена стоимость квадратного метра на строительство домов по программе переселения из аварийного жилья. "В результате подрядные организации смогли полностью покрыть расходы на строительство и сдать объекты в срок", - сказал глава региона.

Левинталь отметил, что принятые меры помогли загрузить подрядные организации работой и в непростых экономических условиях поддержать строительную отрасль.

По региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда квартиры получили жильцы 40 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Новоселами стали 650 жителей области. Для них в девяти новостройках в Биробиджане, поселках Теплоозерск и Смидович сдали в эксплуатацию более 13 тысяч квадратных метров жилья. Для детей-сирот в Биробиджане было ведено в эксплуатацию около тысячи квадратных метров жилых помещений. Наибольший объем построенного жилья отмечен в Биробиджане (44 тыс. кв. м), Смидовичском (около 17 тыс. кв. м) и Облученском (около 10 тыс. кв. м) муниципальных районах.

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