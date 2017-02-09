Рязанский губернатор призвал усилить контроль за целевым использованием земель

РЯЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев призвал усилить контроль за целевым использованием земель и привлекать к ответственности недобросовестных земельных собственников, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Прежде всего, это контроль за целевым использованием земель и привлечение к ответственности недобросовестных собственников. Показатель возвращения в оборот сельхозземель таким образом за два года возможно довести до 180 тыс. га", - цитирует пресс-служба Ковалева.

По его словам, Рязанская область является одним из лучших субъектов РФ по вводу в оборот неиспользуемой пашни, по этому показателю последние три года регион занимает третье место в стране и лидирует среди регионов Нечерноземья.

"Посевная площадь сельхозкультур в 2017 году в Рязанской области будет увеличена на 22 тыс. га. Это произойдет благодаря вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель. За 2014-2016 годы в области была возобновлена обработка 95 тыс. га", - отмечает пресс-служба областного правительства. По ее информации, эти цифры были озвучены на прошедшем 8 февраля в Рязани совещании по вопросам развития нечерноземной зоны.

Ковалев ранее сообщал ТАСС, что процесс ввода в оборот неиспользуемых земель в Рязанской области будет завершен до конца 2017 года. По его словам, в общей сложности будет возвращено к обработке почти 200 тыс. га, что составляет менее 10% от общей сельхозплощади.

Общая площадь сельхозземель в Рязанской области составляет около 2,5 млн га.