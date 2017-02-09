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Более 100 соглашений между НКО и бизнесом может быть подписано на форумах ОП "Сообщество"

В стране
9 февраля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
27 и 28 февраля в Ярославе пройдет первый в 2017 году форум "Сообщество"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 100 соглашений о сотрудничестве между некоммерческими организациями (НКО), муниципалитетами и бизнесом может быть подписано в ходе форумов Общественной палаты "Сообщество" в этом году. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Фонда "Перспектива" (оператора форумов "Сообщество") Александр Свинин.

"Мы видим, что бизнес, власть открыты и готовы сотрудничать с НКО, а у гражданских активистов традиционно много идей. Ожидаем, что за всю форумную кампанию получим не менее 100 соглашений сотрудничестве", - сказал Свинин.

По его словам, эти соглашения будут касаться вопросов взаимодействия при решение конкретных социально- экономических проблем, характерных для того или иного региона. В рамках этих соглашений, в частности, НКО могут реализовывать тот или иной проект, бизнес обеспечивать его финансирование, а органы власти предоставлять инфраструктуру. "Речь может идти о развитии туризма в том или ином районе или обеспечении медобслуживанием жителей удаленных территорий", - уточнил собеседник агентства.

27 и 28 февраля в Ярославе пройдет первый в 2017 году форум "Сообщество". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1 тыс. гражданских активистов и представителей НКО из всех регионов Центрального федерального округа.

Традиционно форумы "Сообщество" проходят во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форум, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тысяч участников и 1,5 тыс. волонтеров.

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