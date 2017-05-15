Язык жив, пока на нем говорят дети: как в Осетии сохраняют родную речь

В Северной Осетии специалисты озабочены сохранением родного языка. Несмотря на то, что осетинский язык наряду с ягнобским является одним из двух сохранившихся северо-восточных иранских языков, жители республики в основном говорят по-русски. Во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане таковых больше половины.

Именно для того, чтобы обратить внимание общественности на развитие родного языка, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов в 2003 году учредил государственный праздник — День осетинского языка и литературы, который празднуют 15 мая. Праздник был приурочен к выходу в свет книги Коста Хетагурова "Ирон фандыр" ("Осетинская лира").

Однако, как рассказал ТАСС заведующий отделом кавказских языков Российской академии наук Яков Тестелец, в настоящее время угрозы исчезновения осетинского и других языков Северного Кавказа не существует.

"Языки народов Северного Кавказа в приличном состоянии, потому что на них говорят дети. Это значит, что языки будут сохраняться", — рассказал он, отметив, что, конечно, в крупных городах — Махачкале, Нальчике, Черкесске — говорят преимущественно на русском.

Однако, как рассказала ТАСС кандидат филологических наук Анджела Кудзоева, несмотря на то, что численность осетин на территории России примерно полмиллиона человек, "число носителей значительно ниже и с каждым годом неуклонно снижается в связи с растущей урбанизацией и сильным влиянием русского языка".

Мультик как начало изучения родного языка

По мнению профессора лингвистики Тамерлана Камболова, обучение родному языку должно начинаться до школы. Это особенно важно для тех детей, которые не говорят на родном языке в семье. "Без такой дошкольной подготовки изучение родного языка в школе для не владеющих языком учеников не будет продуктивным", — уверен он.

Лучшие российские мультфильмы, переведенные на языки народов Кавказа, популярны сегодня во всех регионах СКФО. Карлсон, Крошка Енот и Дюймовочка заговорили на осетинском, аварском, чеченском и дагестанских языках и очень полюбились маленьким зрителям.

На Северном Кавказе мультфильмы для популяризации родного языка переводят уже несколько лет. С 2013 года в Северной Осетии, к примеру, озвучено 18 мультфильмов. "Дюймовочка", "Трое из Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "38 попугаев" и "Винни-Пух" переведены на пять дагестанских языков — аварский, даргинский, кумыкский, лакский и лезгинский.

Книги в помощь

Творчески к популяризации родного языка и поддержке писателей, пишущих на осетинском языке, подошли в Северной и Южной Осетии. Магазин "Книги" учредил культурно-просветительский фонд "Родная книга Осетии", существующий на средства владельцев книжного бизнеса, для поиска авторов, которые готовы работать на национальную тематику в трех сериях: "Жизнь Осетии" — романы, "Кавказские истории" и "Родная Осетия" — справочники, путеводители, открытки.

"Сотрудники фонда готовы оказывать помощь авторам по всем векторам их деятельности, — сказала учредитель фонда Лариса Абаева. — Мы хотим, чтобы книги получились положительными, пронизанными патриотическим духом, любовью к Родине и добротой". По ее словам, Осетии крайне не хватает авторов: "Мы уже не знаем, где их искать, поэтому и решили дать подобный клич".

Осетинского Ждуна зовут Анхъалмакасаг

В социальных сетях имя человека-слона Ждуна с удовольствием перевели на родные языки, после чего он стал Собарчей по-чеченски и Сакълаучу по-балкарски.

Осетинского Ждуна зовут Анхъалмакасаг. В Дагестане Ждунов зовут так: аварца — Дандебаларун, кумыка — Гёзлептураган, лакца — Яругьлайма, даргинца — Халликаибил.

Учитель осетинского языка из Владикавказа Заира Толпарова считает: "Родной язык должен быть живым, только тогда он будет развиваться и жить дальше. Молодежь сегодня хочет говорить на родном, это главное. А значит, и Ждуны, и любые другие персонажи, которые вызывают интерес и заставляют думать на языке, — отличное социокультурное явление".