Язык жив, пока на нем говорят дети: как в Осетии сохраняют родную речь

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В Северной Осетии специалисты озабочены сохранением родного языка. Несмотря на то, что осетинский язык наряду с ягнобским является одним из двух сохранившихся северо-восточных иранских языков, жители республики в основном говорят по-русски. Во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане таковых больше половины.
Именно для того, чтобы обратить внимание общественности на развитие родного языка, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов в 2003 году учредил государственный праздник — День осетинского языка и литературы, который празднуют 15 мая. Праздник был приурочен к выходу в свет книги Коста Хетагурова "Ирон фандыр" ("Осетинская лира").
Однако, как рассказал ТАСС заведующий отделом кавказских языков Российской академии наук Яков Тестелец, в настоящее время угрозы исчезновения осетинского и других языков Северного Кавказа не существует.
"Языки народов Северного Кавказа в приличном состоянии, потому что на них говорят дети. Это значит, что языки будут сохраняться", — рассказал он, отметив, что, конечно, в крупных городах — Махачкале, Нальчике, Черкесске — говорят преимущественно на русском.
Однако, как рассказала ТАСС кандидат филологических наук Анджела Кудзоева, несмотря на то, что численность осетин на территории России примерно полмиллиона человек, "число носителей значительно ниже и с каждым годом неуклонно снижается в связи с растущей урбанизацией и сильным влиянием русского языка".
По мнению профессора лингвистики Тамерлана Камболова, обучение родному языку должно начинаться до школы. Это особенно важно для тех детей, которые не говорят на родном языке в семье. "Без такой дошкольной подготовки изучение родного языка в школе для не владеющих языком учеников не будет продуктивным", — уверен он.
Лучшие российские мультфильмы, переведенные на языки народов Кавказа, популярны сегодня во всех регионах СКФО. Карлсон, Крошка Енот и Дюймовочка заговорили на осетинском, аварском, чеченском и дагестанских языках и очень полюбились маленьким зрителям.
На Северном Кавказе мультфильмы для популяризации родного языка переводят уже несколько лет. С 2013 года в Северной Осетии, к примеру, озвучено 18 мультфильмов. "Дюймовочка", "Трое из Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "38 попугаев" и "Винни-Пух" переведены на пять дагестанских языков — аварский, даргинский, кумыкский, лакский и лезгинский.
Творчески к популяризации родного языка и поддержке писателей, пишущих на осетинском языке, подошли в Северной и Южной Осетии. Магазин "Книги" учредил культурно-просветительский фонд "Родная книга Осетии", существующий на средства владельцев книжного бизнеса, для поиска авторов, которые готовы работать на национальную тематику в трех сериях: "Жизнь Осетии" — романы, "Кавказские истории" и "Родная Осетия" — справочники, путеводители, открытки.
"Сотрудники фонда готовы оказывать помощь авторам по всем векторам их деятельности, — сказала учредитель фонда Лариса Абаева. — Мы хотим, чтобы книги получились положительными, пронизанными патриотическим духом, любовью к Родине и добротой". По ее словам, Осетии крайне не хватает авторов: "Мы уже не знаем, где их искать, поэтому и решили дать подобный клич".
В социальных сетях имя человека-слона Ждуна с удовольствием перевели на родные языки, после чего он стал Собарчей по-чеченски и Сакълаучу по-балкарски.
Осетинского Ждуна зовут Анхъалмакасаг. В Дагестане Ждунов зовут так: аварца — Дандебаларун, кумыка — Гёзлептураган, лакца — Яругьлайма, даргинца — Халликаибил.
Учитель осетинского языка из Владикавказа Заира Толпарова считает: "Родной язык должен быть живым, только тогда он будет развиваться и жить дальше. Молодежь сегодня хочет говорить на родном, это главное. А значит, и Ждуны, и любые другие персонажи, которые вызывают интерес и заставляют думать на языке, — отличное социокультурное явление".