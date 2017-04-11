Иностранное судно Sea Alexa задержали в порту Находка в Приморье из-за долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Иностранный теплоход Sea Alexa под флагом государства Того задержан в порту Находка в Приморье после того, как три из 12 членов экипажа пожаловались на долг по зарплате более $15 тыс., сообщил ТАСС председатель Дальневосточной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Первое заявление от третьего механика Викулова Дмитрия поступило в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков 7 апреля 2017 года. Моряк сообщил, что ему не выплачивают заработную плату с декабря 2016 года по настоящее время, долг составляет $5 тыс. Юрист ДВРО РПСМ Савельев Василий помог подготовить моряку обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. Позже к подготовленным заявлениям третьего механика присоединились старший механик судна и электрик", - сообщил Суханов.

Капитан порта Находка, получив обращение моряков, направил на судно с проверкой инспектора портового контроля, который подтвердил информацию о задержке зарплаты. После этого капитан порта принял решение задержать судно в Находке до тех пор, пока не погасят долг перед экипажем.

"В настоящее время судно стоит в ремонте в Находкинском судоремонтном заводе и планировало выйти из ремонта в конце этой недели. Но в связи с возникшими обстоятельствами судно не покинет порт Находка до выполнения всех требований портового контроля. Кроме этого, копия заявления моряков имеется в Находкинской транспортной прокуратуре, которые в свою очередь проконтролируют выплату долга морякам до выхода судна", - добавил Суханов.

Теплоход Sea Alexa построен в 1985 году, ИМО 8421585, дедвейт 1200 тонн. Экипаж состоит из 12 жителей Приморья.

Ранее ТАСС сообщал, что капитан порта Пластун в Приморье задержал судно "Белив" (Believe) под флагом Сьерра- Леоне из-за долга по зарплате перед экипажем в размере $20 тыс.; моряки остаются на судне и не намерены сходить на берег, несмотря на то, что судовладелец прислал им замену.