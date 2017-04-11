Более 300 человек эвакуированы под Оренбургом из-за паводка, спасатели откачивают воду

ОРЕНБУРГ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Более 300 человек эвакуированы из подтопленного паводком села Краснохолм под Оренбургом, спасатели продолжают откачивать воду, к ликвидации последствий ЧС привлечены более 340 человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"К ликвидации последствий происшествия в селе Краснохолм привлечено 348 человек, 72 единицы техники", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время эвакуированы 305 человек, среди которых 54 ребенка и 24 инвалида. По данным регионального УМВД, в местах временного расселения граждан выставлены посты из сотрудников полиции и Росгвардии.

Из-за подтопления придомовых территорий на территории Оренбурга введен режим чрезвычайной ситуации.

Аэромобильная группа эвакуировала людей

"Большая часть эвакуированных жителей отправилась к своим родственникам. Но там, где люди находятся в пунктах временного размещения, они обеспечены горячим питанием, водой, услугами психологов, медицинским обслуживанием", - сказал журналистам вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Остальные жители, которым предложено эвакуироваться, отказались покинуть свои дома. Так как ситуация не критическая, к их мнению прислушались, добавил Кулагин. По его словам, в случае угрозы их жизни "будут применены все необходимые установленные законом средства".

По данным МЧС региона, аэромобильная группировка МЧС России ликвидирует последствия подтоплений придомовых территорий в селе Краснохолм.

"Более 200 спасателей оказывают адресную помощь жителям населенного пункта, производят откачку воды с подтопленных приусадебных участков, а также проводят инженерные работы по отведению паводковых вод", - сказал собеседник агентства.

Национальным центром управления в кризисных ситуациях заблаговременно были отработаны модели прохождения паводка. С учетом подготовленного прогноза, для ликвидации последствий в зону подтопления направлены пожарно- спасательные подразделения, инспекторы ГИМС, психологи МЧС России.

Соцобъекты вне опасности

Работа социальных объектов в селе Краснохолм не нарушена, сообщили ТАСС в администрации Оренбурга.

"Социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Для жителей организовано горячее питание", - сказал представитель администрации.

В двух школах села, где обучаются более 900 детей, сегодня были отменены занятия. "Занятия отменены в целях безопасности, здания не пострадали. В одной школе организован пункт временного размещения, а вторая школа находится в зоне подтопления. По прогнозам, завтра опять ожидается вода, поэтому занятия скорее проводиться не будут, дети на электронном обучении", - сказала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева.

Отрезаны от "большой земли"

Во вторник глава региона Юрий Берг осмотрел с вертолета западную и южную зону Оренбургской области, где начались активные паводковые процессы. В селе Краснохолм он провел оперативное совещание.

"В Краснохолме стоит задача - следить за ситуацией на Димитровском водохранилище, притоком и сбросом воды. Главное сейчас - максимально минимизировать негативные последствия паводка для людей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сказал губернатор.

Всем органам власти и местного самоуправления, ответственным организациям и ведомствам, паводковым комиссиям губернатор поставил задачу приложить максимум усилий для безопасного прохождения паводка, обеспечить выполнение всего комплекса противопаводковых мероприятий.

Всего в регионе подтоплено 20 низководных мостов в девяти муниципальных образованиях, имеются 14 переливов через автодороги в пяти муниципальных образованиях. На реках бассейна Волги отмечается подъем воды на 15-175 см за сутки. На реках бассейна Урала уровни воды повысились от 1 до 53 см за сутки. На реках Суундук и Сакмара наблюдается спад уровня воды на 2-48 см за сутки, на реках Чаган и Самара уровень воды близок к неблагоприятной отметке.

12 апреля в регионе ожидается резкое потепление до 10-15 градусов выше ноля.