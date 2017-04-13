Во Владивостоке появится почти 400 зеленых зон, где запрещено строительство

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Почти 400 новых рекреационных территорий, где запрещено строительство, появится во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Отобрано 389 зеленых участков площадью от 200 кв. метров до 20 гектаров, которые в старом генплане находились в статусе, позволявшем застраивать эти территории. На 80 из них ранее уже выданы разрешения на строительство. Новый генеральный план Владивостока позволит остановить вал попыток точечной застройки городской среды, все парки, скверы и другие рекреационные территории получат статус территории Р4, запрещающий какое-либо капитальное строительство", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Эдуарда Портнова.

На проблему застройки зеленых зон во Владивостоке региональная администрация обратила внимание в начале этого года, когда большой общественный резонанс получил факт начала застройки одного из скверов в центре города. В результате вмешательства общественности и краевых властей зеленую зону удалось отстоять. Однако было принято решение провести ревизию всех зеленых зон и включить их в разрабатываемый новый генплан Владивостока.

Новый генплан застройки Владивостока появится до конца этого года. Он определит новые территории развития города, в том числе с использованием острова Русский и бывших земель Минобороны. Предполагается, что публичное обсуждение документа состоится в период с июля по сентябрь.